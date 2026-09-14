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El alza de precios, muy superior a la de los salarios, ha erosionado el poder adquisitivo de los españoles

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La economía de los españoles no pasa por buenos momentos. Los precios en España acumulan una subida superior al 27% desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 hasta agosto de 2026, según reflejan los registros del Instituto Nacional de Estadística.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Javier Díaz-Giménez, profesor de economía, que ha analizado el panorama al que nos enfrentamos.

"El IPC ha subido y algunos productos han subido, pero otros no y el total acumulado no es tan alto. Una cosa es la percepción de la inflación, pero hay que ver realmente cuál es la subida del IPC", ha explicado.

Javier Díaz-Giménez, profesor de economía, en 'La mirada crítica': "Hay que ver realmente cuál es la subida del IPC"

Javier Díaz-Giménez ha continuado: "Tampoco es verdad que no suban los salarios porque el salario mínimo interprofesional lo ha hecho por encima del IPC. Las pensiones han subido con el IPC también y eso debemos tenerlo en cuenta. Es verdad que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, pero porque cada vez tenemos gustos más extravagantes"

España encadena ya casi año y medio con un IPC por encima de la media de la eurozona, y el avance de agosto situó la tasa interanual en el 4,3%, siete décimas más que en julio y el nivel más alto desde febrero de 2023, impulsado por los carburantes.

El gasóleo está en 1,8 euros/litro, un 50% más que los 1,23 euros de junio de 2018. Según datos de Eurostat, el IPC de España escaló en agosto hasta el 4,5%, frente al 3,3% de media en la zona euro, situando a nuestro país como el cuarto Estado con mayor encarecimiento de los precios, solo por detrás de Lituania, del 5,8%, Chipre, del 5,2%, y Bulgaria, del 5,1%. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, también repunta. El transporte, la alimentación y la vivienda suben con fuerza y han escalado muy por encima del 27% acumulado bajo este Gobierno.