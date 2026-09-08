La seguridad prometida por la ministra no ha llegado a los colegios de Ceuta: "Ni en la puerta ni en la cale hay nadie"
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Madre ceutí, ante la no apertura de escuelas infantiles: "Los delincuentes son ellos, no mi hija"
La vuelta al colegio en Ceuta está siendo más complicada que nunca. La invasión masiva de migrantes hace que la inseguridad en sus calles sea muy alta y muchos padres han decidido que sus hijos no acudan a sus centros escolares, ya que ni el presunto refuerzo en seguridad les deja tranquilos.
Son muchos los que prefieren no llevar a sus hijos a clase para poder ver cómo se desarrollan los primeros días y comprobar si se cumple la vuelta a la normalidad tan prometida pero tan poco realista hasta el momento.
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José Puya, profesor de un colegio de Ceuta: "No puede haber seguridad cuando no hay efectivos"
'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Puya y Pilar Fuentes, profesor y jefa de estudios de un colegio Ceutí. "La calle a esta hora está prácticamente vacía, cuando a esta hora ya tendrían que verse muchos niños. También quiero decir que a las 8:29 todavía no hay ni policías, ni militares, ni nada, por lo que queda claro que la seguridad no ha venido", ha denunciado.
"No puede haber seguridad cuando no hay efectivos y sabíamos que eso era inviable", ha señalado refiriéndose a las promesas de la ministra.