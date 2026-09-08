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La vuelta al colegio en Ceuta está siendo más complicada que nunca. La invasión masiva de migrantes hace que la inseguridad en sus calles sea muy alta y muchos padres han decidido que sus hijos no acudan a sus centros escolares, ya que ni el presunto refuerzo en seguridad les deja tranquilos.

Son muchos los que prefieren no llevar a sus hijos a clase para poder ver cómo se desarrollan los primeros días y comprobar si se cumple la vuelta a la normalidad tan prometida pero tan poco realista hasta el momento.

José Puya, profesor de un colegio de Ceuta: "No puede haber seguridad cuando no hay efectivos"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Puya y Pilar Fuentes, profesor y jefa de estudios de un colegio Ceutí. "La calle a esta hora está prácticamente vacía, cuando a esta hora ya tendrían que verse muchos niños. También quiero decir que a las 8:29 todavía no hay ni policías, ni militares, ni nada, por lo que queda claro que la seguridad no ha venido", ha denunciado.

"No puede haber seguridad cuando no hay efectivos y sabíamos que eso era inviable", ha señalado refiriéndose a las promesas de la ministra.