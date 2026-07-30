La inflación acelera al 3,5 % en julio por la subida de combustibles y electricidad

La inflación encadena cinco meses consecutivos por encima del 3 % y alcanza en julio su pico más alto en más de dos años

Por qué el precio de los carburantes se mantiene alto: "El diésel sigue sin llegar y el coste de transportarlo lo paga el consumidor"

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5 %, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En pleno repunte energético por la guerra en Irán, la inflación encadena cinco meses consecutivos por encima del 3 % y alcanza en julio su pico más alto en más de dos años.

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Beneficios de las medidas por la guerra de Irán

Estadística ha explicado que en el comportamiento del IPC en el mes de julio ha influido las subidas de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad, mayores que en julio del año pasado.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado, no obstante, que el Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán en la economía sigue desplegado y está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

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En concreto, las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán.

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"Seguimos en un contexto internacional complejo, marcado por la guerra en Irán, cuya presión sobre los carburantes ha hecho que la inflación en este mes de julio se eleve 3 décimas, al 3,5%. Siguen, sin embargo, en vigor, los descuentos a los carburantes en las gasolineras", ha recordado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a través de un mensaje difundido por el Ministerio.

La inflación subyacente sube al 3 %

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en julio aumentó una décima, hasta el 3%.

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En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC subió un 0,2%, cuatro décimas menos que en junio. Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual en julio hasta el 3,8%, con una variación mensual negativa del 0,1%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,4% para el séptimo mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto.