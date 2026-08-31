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'La mirada crítica' ha hablado en directo con Mónica García, ministra de Sanidad

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Cuando se cumple un mes de la crisis migratoria en Ceuta y tras las múltiples críticas recibidas a la gestión de Gobierno de Pedro Sánchez, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Mónica García, ministra de Sanidad, que ha defendido las decisiones tomadas y ha desmentido el "colapso" en las urgencias de la ciudad autónoma.

Mónica García: "Hay que empatizar con la sensación de falta de normalidad que tienen los ceutíes desde el principio, pero eso no es incompatible con garantizar los derechos humanos de estas personas"

La ministra ha querido destacar la necesitas de realojar a todo el mundo en condiciones de salubridad: "Hasta que no estén realojados todos los migrantes en lugares habilitados, n ose va a recuperar la normalidad. Ahora hay más espacios programados para esta semana, pero necesitamos que estén bajo techo para aplicar los expedientes de asilo o de expulsión. Hay que empatizar con la sensación de falta de normalidad que tienen los ceutíes desde el principio, pero eso no es incompatible con garantizar los derechos humanos de estas personas a las que hay que filiar una a una".

Sobre el tiempo que se tardará en lograr expulsar a las personas que tengan que no puedan quedarse en España, ha querido desmentir las informaciones que aseguran que esto no se producirá hasta Navidad: "Esto puede durar unas semanas, no tanto tiempo", ha asegurado durante su entrevista en directo.

Además, ha desmentido cualquier tipo de retraso en la vacunación: "Comenzamos a semana pasada como dijimos y espero que esta semana se pueda agilizar todavía más. Ha habido bulos sobre que las personas migrantes traen enfermedades, pero lo que pasa es que estas personas enferman por no tener condiciones de salubridad. No hemos rastreado, por ejemplo, ningún caso de tuberculosis confirmado entre las personas migrantes".

Mónica García también ha asegurado que las informaciones sobre un colapso en las urgencias de Ceuta no son ciertas: "No ha habido colapso, pro eso no quiere decir que nuestro sistema sanitario no estuviese tensionado. No se ha suspendido ni una sola consulta o intervención, aunque eso ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los especialistas. El mensaje de colapso es grave porque puede hacer que un ceutí no acuda porque pueda pensar que las urgencias están colapsadas o infectadas".

Antes de terminar su entrevista, la ministra ha querido lanzar un contundente mensaje: "Nunca vamos a vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes que han llegado a nuestro país".