Lidia González 12 SEP 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ si quiere hacer una ceremonia religiosa o civil

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Leila León ha acudido a un lugar muy especial que le ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de su futuro y lo ha compartido con todos sus seguidores. Después de aclarar qué va a hacer cuando se acabe su excedencia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su boda soñada con David Vaquero. Mientras se prueba distintos vestidos de novia, la influencer imagina cómo va a ser su enlace con el de Albacete. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido se ha sincerado sobre sus planes de boda con David Vaquero; sin embargo, en esta ocasión, ha entrado mucho más en profundidad en el tema y se ha sincerado sobre algunos aspectos indispensables. Desde el lugar en el que quiere celebrarla, los invitados que acudirán o si va a hacer un baile de apertura, la influencer lo cuenta todo. Además, la canaria confiesa si quiere hacer una ceremonia religiosa o civil.

Leila León desvela por qué no se muda con David Vaquero

Leila León ha aprovechado la oportunidad para aclarar una pregunta que llevan haciéndole sus seguidores desde que iniciase su relación actual. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que no se muda con David Vaquero. Ahora que la creadora de contenido ha dado el paso de querer irse a vivir a Madrid, se muestra muy sincera para explicar por qué no lo hace con su pareja. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!