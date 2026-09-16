La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y a Gonzalo Sanz

Pedro Sánchez responsabiliza al Gobierno de Ceuta de la presencia de menores en las calles: "Eso pregúntaselo a Vivas"

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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha acordado citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

En un auto recogido por Europa Press, la jueza llama a Vivas para el próximo 30 de septiembre y al exjefe de gabinete para el 1 de octubre, mismo día para el que convoca igualmente como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta. Tardón también acuerda, entre otras diligencias, solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.

Esta información se ha conocido poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez haya responsabilizado a Juan Jesús Vivas de la presencia de centenares de menores inmigrantes no acompañados por las calles de la ciudad autónoma.

La respuesta de Sánchez sobre la gestión de Ceuta

Además, Sánchez ha recordado que la atención de los menores no acompañados son competencia de las autonomías. Al finalizar la sesión de control en el Congreso, ha sido preguntado por el motivo de que todavía haya alrededor de un millar de menores de edad en las calles y playas de Ceuta.

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Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaos, a su salida del Pleno del Congreso, ha vuelto a reiterar en que la competencia de la gestión de los menores es de Ceuta, al igual que ha confirmado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial que ha aclarado que el Gobierno de Vivas es quien tiene que especificar cuántos menores quedan exactamente, porque forma parte de sus responsabilidades directas.