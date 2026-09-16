El PP acusa al Gobierno central de desentenderse de los cientos de menores que siguen en las calles de Ceuta

Pedro Sánchez responsabiliza al Gobierno de Ceuta de la presencia de menores en las calles: "Eso pregúntaselo a Vivas"

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Los menores en Ceuta y su gestión encalla entre el cruce de acusaciones del Ejecutivo y el Gobierno de Ceuta. Los ministros de Sánchez recuerdan que la administración de la ciudad autónoma tiene la competencia y estos apuntan a que el ministro Víctor Torres es responsable del mando único por lo que sería Moncloa, el encargado de gestionar su alojamiento e identificación. Mientras tanto, cientos de menores siguen durmiendo en las calles después de un mes de la crisis por la entrada masiva de 80.000 personas desde Marruecos.

Según el gobierno, hay más de 2.000 menores censados, aunque solo se han tramitado unos diez expedientes y apuntan que es algo que debería hacer la administración de Juan Vivas, presidente ceutí. El dato es aún más preocupante, porque se calcula que ahora mismo malviven en las calles entre 700 y 1.000 de estos menores que llegaron a la ciudad autónoma a nado solos.

En circunstancias normales, las comunidades tienen la competencia de gestionar a los menores no acompañados, pero Juan Vivas hace unas semanas pedía "un mando único" y "un cambio legislativo inmediato para agrupar y solucionar el problema de los menores".

El gobierno lo creó, en un momento en el que buscaba tener buena sintonía entre las administraciones. La competencia pasaba a ser compartida, pero un mes después yel cruce de acusaciones, la situación de los menores estremece al Ejecutivo de Sánchez. Sánchez acusa al PP de dificultar las cosas y de poner bastones en las ruedas para socavarlo. Al preguntarle por qué siguen los menores no acompañados en las calles, el presidente del Gobierno ha respondido con un "pregúntele a Vivas".

El gobierno se desentiende así de la situación de los menores y señala al presidente de la Ciudad autónoma, al popular de la su situación. Este mismo miércoles, dos menores fueron hallados en una casa patera en el centro de Ceuta viviendo hacinados con otra veintena de personas.

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Muchos más niños que no están contabilizados

Ahmed Enfeddal, portavoz de la asociación vecinal en el barrio de El Príncipe reconoce que la situación es complicada porque "Hay muchos niños en la calle aún; niños menores a la intemperie. Es una cosa inhumana".

El activista ha acompañado a la periodista de Informativos Telecinco mostrándoles que están a la vista de todo, desperdigados por el barrio, envueltos en sus mantas en las aceras: "Muchos más niños que no están contabilizados. Hay mucha más gente de la que dicen las instituciones. Más niños. Hay de 13, 14, 15, 16 hay de todo". Es fácil encontrarlos y escuchar que quieren mejorar su situación pero a este lado de la frontera "No creo que tengan ganas de volver", nos dice.

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Mes y medio después de la entrada masiva, no hay un número concreto sobre una competencia en disputa sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados que entraron a Ceuta a finales de julio.

El PP lo acusa al Ejecutivo de tirar balones fuera: "Él a sus listas de Tik Tok", dice la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, mientras el titular de Exteriores, José Manuel Albares señala a Feijóo y le reprocha: "Sus comunidades autónomas cerradas para la solidaridad con Ceuta" por negarse a acoger a los menores en sus CCAA y por impedir, dicen, que la ciudad autónoma cumpla con su tutela legal.