El Gobierno refuerza la Guardia Civil en Melilla ante los llamamientos a nuevas entradas masivas

Moh ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen reuniones de coordinación semanales

Cientos de ceutíes marchan hacia el Tarajal en defensa de la españolidad de la ciudad y de su frontera: "SOS Ceuta invadida"

Compartir







MelillaLa delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha confirmado que la ciudad autónoma ha recibido esta semana nuevos refuerzos de la Guardia Civil, coincidiendo con la difusión en redes sociales de llamamientos para organizar nuevos intentos de entrada masiva desde Marruecos los días 20 y 23 de septiembre.

Este domingo 20 de septiembre, hasta el momento, no se han registrado incidencias en la frontera de Melilla. La convocatoria del día 20 había sido difundida previamente a través de redes sociales en Marruecos, sin que se haya identificado públicamente un organizador oficial.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional admite el recurso del Sindicato Unificado de Policía contra el dispositivo de migrantes en el puerto de Ceuta

"No ha sido por suerte, ha sido también por trabajo y por inversiones", ha afirmado

A preguntas de los periodistas, Moh ha señalado que el dispositivo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió contener la presión migratoria registrada a finales de julio y principios de agosto, coincidiendo con la entrada masiva producida en Ceuta. La delegada ha rechazado que la situación de Melilla se controlara por "suerte" y ha atribuido la respuesta a la inversión realizada en seguridad y a la actuación de los agentes.

"No ha sido por suerte, ha sido también por trabajo y por inversiones", ha afirmado, antes de destacar "la modernización del perímetro fronterizo de la ciudad, que se extiende a lo largo de unos 13 kilómetros, así como la instalación de fibra óptica y otros sistemas de vigilancia y contención".

Moh ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen reuniones de coordinación semanales con la Delegación del Gobierno y "una comunicación diaria", además de disponer de "planes de contingencia y dispositivos de respuesta preparados para hacer frente a posibles situaciones de presión en la frontera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Melilla trabaja "siempre" bajo el parámetro de ser una ciudad fronteriza

Respecto a los nuevos refuerzos de la Guardia Civil, la delegada no ha concretado el número de efectivos ni ha confirmado que su llegada responda específicamente a los llamamientos difundidos para los días 20 y 23 de septiembre, pero sí ha confirmado su llegada.

"Cada vez que tenemos alguna presión, siempre tenemos unos refuerzos para poder dar respuesta a las diferentes situaciones", ha explicado. En este sentido, ha subrayado que "el Gobierno mantiene la capacidad de enviar recursos adicionales cuando son necesarios para organizar los dispositivos de seguridad".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Preguntada sobre si existe información que permita considerar reales las amenazas de nuevos intentos de entrada, Moh ha señalado que Melilla trabaja "siempre" bajo el parámetro de ser una ciudad fronteriza y que los dispositivos se diseñan para garantizar la seguridad de la ciudadanía "de la mejor manera posible".

Los agentes realizan "una revisión permanente de todo el perímetro"

La delegada también se ha referido a las críticas de algunos vecinos sobre un punto situado en el entorno del Dique Sur que consideran vulnerable y por el que, según sus testimonios, sería posible atravesar la frontera con relativa facilidad.

Moh ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan "una revisión permanente de todo el perímetro" y ha destacado las actuaciones de reforma y modernización ejecutadas tanto en el Dique Norte como en el Dique Sur. Asimismo, ha señalado la instalación de elementos de contención en el mar para reforzar la seguridad y garantizar la integridad territorial.

"Yo respeto las opiniones de los vecinos, pero comprenderán que tenga que también hacer caso de lo que me dicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son las que prestan servicios en ese lugar", ha concluido.