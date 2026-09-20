Manuel Pimentel Córdoba, 20 SEP 2026 - 18:01h.

Cada bicicleta se entrega acompañada de un equipo de protección compuesto por casco, chaleco reflectante, timbre, luces de señalización y dos candados de seguridad.

Los beneficiarios podrán disponer de la bicicleta de forma ininterrumpida durante un cuatrimestre o a lo largo de todo el año, integrando el uso de este medio de transporte en su rutina diaria.

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La Universidad de Córdoba vuelve a poner en marcha la 17ª edición del programa 'A la UCO en bici', una iniciativa con la que se pretende fomentar una alternativa de transporte sostenible y saludable para todos los estudiantes y trabajadores de la comunidad universitaria cordobesa.

La institución ofertará alrededor de un centenar de bicicletas de montaña destinadas a cubrir los desplazamientos cotidianos hasta los distintos centros docentes y administrativos.

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Gratis y durante todo el curso

A diferencia de otras inciativas que ofrecen el alquiler de bicis por minutos u horas, la UCO plantea un modelo de préstamo continuo y gratuito durante todo el curso académico.

De esta forma los usuarios que se acojan al programa, gestionado por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba, podrán disponer de la bicicleta de forma ininterrumpida durante un cuatrimestre o a lo largo de todo el año, integrando el uso de este medio de transporte en su rutina diaria.

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100 euros de fianza

El plazo para inscribirse al programa 'A la UCO en bici' se abre este martes 22 de septiembre a las 9:00 horas a través de la web oficial. Puesto que la flota disponible está limitada a cien vehículos, la asignación de beneficios se realizará por estricto orden de entrada de las solicitudes.

Para poder inscribrse es necesario acreditar la condición de alumno o de personal trabajador de la Universidad de Córdoba ya aceptar expresamente las normas de uso. Aunque el servicio es gratuito, los usuarios beneficiados deberán realizar un depósito de 100 euros en concepto de fianza, que será devuelta íntegramente tras la devolución de la bicicleta en buen estado.

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Equipos de protección

Por otro lado, para garantizar la seguridad de los usuarios en la vía pública, cada bicicleta se entregará acompañada de un equipo de protección compuesto por casco, chaleco reflectante, timbre, luces de señalización y dos candados de seguridad.

Desde la Universidad señalan que la ciudad de Córdoba cuenta con una red de carril bici que permite llegar a cualquier centro de la UCO, una infraestructura que facilita el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual y a la que de nuevo se suma este servicio de préstamo sin coste alguno.