Hay un aparato que conviene limpiar una vez al mes para evitar un consumo innecesario

El aparato del aire acondicionado gasta un 30% más de energía si no limpiamos el filtro al menos una vez al año

La alternativa al aire acondicionado que gana fuerza en 2026: consume menos y enfría igual

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El aparato es el aire acondicionado. Su filtro, para ser precisos. Y el impacto real del descuido en la factura eléctrica es mucho mayor de lo que la mayoría de los propietarios asume: entre un 15 a 30% más de consumo cuando los filtros llevan meses sin lavarse, según los datos del IDAE.

Para un split doméstico medio, que consume alrededor de cien kilovatios hora al mes durante los meses de calor, esa penalización se traduce en un sobrecoste directo de entre cuatro y nueve euros mensuales, con un coste total de funcionamiento que en un verano español típico supera los cien euros. Todo por no dedicarle diez minutos al mes a una pieza que se retira sin herramientas y se lava bajo el grifo con jabón neutro.

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Este tipo de filtro en los aparatos de aire acondicionado cumple un propósito sencillo: retener el polvo, el polen, las pelusas y las partículas microscópicas del aire antes de que este circule por el evaporador interior. Cuando ese tejido metálico o sintético se satura de suciedad, la sección de paso libre se reduce y el ventilador tiene que trabajar más para forzar el mismo caudal de aire.

Además,la eficiencia térmica del evaporador cae porque el aire lo atraviesa peor. El compresor, que es el componente más caro del aparato y también el que más energía consume, tiene que activarse durante períodos más largos y con mayor frecuencia para compensar la pérdida. La sensación del usuario es que el aire acondicionado enfría menos que antes, cuando el aparato en realidad está trabajando más que antes. La factura registra la doble ineficiencia.

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El aparato del aire acondicionado gasta un 30% más de energía si no limpiamos el filtro al menos una vez al año. Esta recomendación mínima constituye el umbral de emergencia, no la buena práctica. Los técnicos, sin embargo, sitúan la frecuencia razonable en una limpieza mensual durante los meses de uso continuado, o incluso quincenal en tres casos específicos: viviendas con mascotas (el pelo satura los filtros antes), casas ubicadas en zonas con mucho polvo ambiental (cerca de obras, en el campo, en zonas de tránsito polvoriento) y hogares que mantienen el aire acondicionado encendido durante muchas horas diarias, típicamente por teletrabajo o presencia continua.

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Cómo se limpia el filtro del aire acondicionado

La operación no exige conocimientos técnicos ni productos especializados. Se accede al filtro abriendo la tapa frontal del split, ya que la mayoría de los aparatos domésticos incorporan un mecanismo de apertura por presión sin tornillos, se extrae el filtro, se golpea suavemente contra el borde del cubo de basura para retirar el polvo grueso y se lava bajo el grifo con agua tibia y jabón neutro.

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Un cepillo de dientes viejo ayuda a retirar la suciedad incrustada en la trama del filtro. Un aspirador con cepillo suave permite terminar la operación. El paso más importante, sin embargo, no es el lavado, sino el secado. El filtro debe secarse por completo, a la sombra y en un lugar ventilado, antes de reinstalarse en el aparato. La reintroducción de un filtro todavía húmedo favorece la aparición de moho y bacterias en el evaporador, y con ellas un olor característico que muchos usuarios asocian erróneamente al ambiente exterior cuando en realidad procede del interior del aparato.

El aire acondicionado no perdona la desatención. La misma pieza que su usuario nunca extrae es la que decide, en buena medida, si la factura eléctrica del mes de agosto será razonable o desorbitada. Los diez minutos que exige la limpieza mensual devuelven a lo largo del verano un ahorro medible en euros y una sensación térmica notablemente mejor. Es probablemente la operación de mantenimiento doméstico con la relación tiempo-beneficio más favorable de todo el hogar. Y una de las más olvidadas.