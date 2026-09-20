Redacción Cataluña 20 SEP 2026 - 18:00h.

La manifestación convocada por Zeroport ha recorrido el centro de Barcelona para rechazar la futura ampliación del aeropuerto de El Prat

La marcha ha reunido a colectivos sociales, vecinales y ambientales contrarios al proyecto, además de representantes de ERC, BComú y la CUP

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BarcelonaLa manifestación convocada por Zeroport ha recorrido el centro de Barcelona para rechazar la futura ampliación del aeropuerto de El Prat. La Guardia Urbana cifra en 5.500 los participantes a pie, a los que se sumaron 150 ciclistas y cuatro tractores. La movilización se produce pocos días después de que el Gobierno aprobara el DORA III, el plan aeroportuario para el periodo 2027-2031

La marcha ha reunido a colectivos sociales, vecinales y ambientales contrarios al proyecto, además de representantes de ERC, BComú y la CUP. Los participantes han reclamado un modelo de movilidad que priorice el ferrocarril y han relacionado el crecimiento aeroportuario con cuestiones como las emisiones, la vivienda y la presión turística.

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Una movilización con columnas llegadas desde el área metropolitana

La protesta comenzó poco después del mediodía en el paseo de Gràcia, desde donde los manifestantes avanzaron hacia la plaza Urquinaona. El recorrido continuó por la Gran Via y la Via Laietana hasta desembocar en la plaza Sant Jaume, punto final de una marcha que transcurrió en un ambiente reivindicativo y festivo.

A la movilización se incorporaron distintas columnas procedentes de Barcelona y de municipios del área metropolitana, entre ellos El Prat de Llobregat, Sant Boi y Cornellà. También participaron grupos de ciclistas y agricultores que llegaron con sus tractores, una presencia que permitió visualizar la implicación de colectivos del entorno del aeropuerto.

Zeroport vuelve a situar el rechazo a la ampliación en las calles

La convocatoria ha estado impulsada por Zeroport, plataforma que agrupa a organizaciones contrarias al crecimiento del puerto y del aeropuerto de Barcelona. El lema elegido para la movilización ha sido 'No a la ampliación, ni ahora ni nunca', en una protesta que recupera la oposición ciudadana al proyecto cinco años después de otra gran manifestación.

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Los organizadores sostienen que una ampliación tendría consecuencias sobre la emergencia climática, el acceso a la vivienda y la masificación turística. Durante la marcha se escucharon consignas como 'Más trenes y menos aviones', además de mensajes dirigidos al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Al llegar a la plaza Sant Jaume, los participantes lanzaron aviones de papel como gesto simbólico.

El DORA III reaviva el debate sobre el futuro de El Prat

La protesta llega después de que el Consejo de Ministros aprobara esta semana el DORA III, que establece las inversiones aeroportuarias para 2027-2031. El documento contempla 1.760 millones de euros para actuaciones en el aeropuerto de Barcelona, aunque no incluye en este periodo la ampliación de la tercera pista. Sí incorpora actuaciones preparatorias relacionadas con esa futura intervención.

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Las obras previstas ahora se centran principalmente en mejoras de las terminales T1 y T2 y en actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento de las pistas. La ampliación de la pista situada junto al mar queda así pendiente de una fase posterior, mientras el debate sobre el futuro de la infraestructura continúa enfrentando posiciones entre quienes defienden aumentar su capacidad y quienes reclaman alternativas basadas en otros medios de transporte.

La protesta también ha servido para poner sobre la mesa alternativas al crecimiento de El Prat. Desde los colectivos contrarios a la ampliación se ha planteado, entre otras medidas, mejorar las conexiones ferroviarias con el aeropuerto de Girona para aprovechar su capacidad disponible. La movilización concluyó en la plaza Sant Jaume después de varias horas de recorrido por el centro de Barcelona, con los participantes manteniendo sus reivindicaciones contra el proyecto aeroportuario.