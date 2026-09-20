Puigdemont califica a Ceuta y Melilla como "dos colonias o ciudades dentro de Marruecos"

El líder independentista sostiene que debería hacerse "un referéndum de autodeterminación"

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El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, califica a Ceuta y Melilla como "dos colonias o ciudades dentro de Marruecos", y considera que "desde una perspectiva marroquí, son por supuesto una herida", según dice en una larga entrevista con el diario británico The Times desde su residencia en Waterloo (Bélgica).

Puigdemont concede sin embargo que "la gente (de Ceuta) es muy española", pero "su postura se vería legitimada si celebrasen un referéndum de autodeterminación". Algo que según él "España no permitirá hacer porque temen que nosotros pidamos también un referéndum".

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El líder independentista dice que "no se arrepiente de nada" de las decisiones tomadas durante el referéndum unilateral de independencia aunque el precio sea pasar "la vida entera" fuera de Cataluña.

Puigdemont dice que cuando pueda volver quiere "sumergirse" en la Cataluña actual

Puigdemont ha dicho que cuando pueda volver a Cataluña se ha propuesto "sumergirse" en el territorio para respirarlo, tocarlo y escuchar a la gente para ver por sí mismo qué ha cambiado en los últimos años.

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En una entrevista, ha recordado que han pasado 9 años desde su marcha y que pese a que hace un "esfuerzo permanente" por estar en contacto con lo que sucede Cataluña, no es la misma que la que dejó.

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El expresidente ha recalcado que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que el 1-O quedará para la historia: "Derrotamos a España democráticamente", ha asegurado.