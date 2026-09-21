El líder del PP defiende el civismo que "no se puede empañar por ninguna actitud o por ningún comportamiento de algunos"

Un grupo de manifestantes destroza el vehículo de una diputada de ‘Ceuta Ya!’ tras confundirla con activistas de una ONG Navarra: “¡Que no somos nosotros!”

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado de manera "firme" la agresión ayer contra la diputada de Ceuta y otras personas: "En democracia la violencia no tiene cabida bajo ninguna circunstancia". Así se ha expresado el jefe de los populares después de que una turba de personas atacara al coche donde viajaba Julia Ferreras, de Ceuta Ya!, junto a un miembro de la Flotilla de Gaza y una abogada a los que confundieron con activistas de una ONG navarra.

Feijóo, en una rueda de prensa en Ceuta, ha insistido que en democracia "no hay ninguna causa, ninguna protesta que pueda justificar un acto de violencia", y ha aprovechado también para dar el apoyo del PP a los militares que han sufrido agresiones por parte de las personas "que han invadido" la ciudad.

El líder del PP se ha referido a los altercados de este domingo cuando varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', una concentración que derivó en el ataque al vehículo de la diputada, que se encontraba en su interior y que pasaba por el lugar en el momento de la protesta.

Feijóo defiende el civismo: "No se puede empañar por ninguna actitud o por ningún comportamiento de algunos"

El presidente del PP también ha expresado su solidaridad con los ceutíes "por el recrudecimiento de la inseguridad que están viviendo en los últimos casi dos meses." Ceuta, ha dicho, está viviendo "probablemente" los momentos más difíciles desde que tenemos memoria, pero Ceuta está respondiendo con "un civismo mayoritario que nos llena de satisfacción y orgullo como conciudadanos y españoles". Un civismo -ha subrayado- que "no se puede empañar por ninguna actitud o por ningún comportamiento de algunos".

El incidente ocurrió este domingo sobre las 20:15h en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, cuando los manifestantes lanzaron huevos contra el coche, rompiero con piedras los cristales delantero y trasero del vehículo llegando a abrir una puerta para intentar sacar a la diputada a la fuerza. La Policía Nacional intervino contra el grupo, que se resistió a desistir de la violencia. A la llegada de los antidisturbios de refuerzo dispararon al aire.

A raíz del incidente, los agentes detuvieron a un hombre, que está acusado, además de por daños a un vehículo, por atentado contra agentes de la autoridad.