Rafael Borrego, uno de los ocupantes del vehículo de la diputada ceutí durante lo ocurrido, ha relatado cómo se desencadenó todo

Un grupo de manifestantes destroza el vehículo de una diputada de ‘Ceuta Ya!’ tras confundirla con activistas de una ONG Navarra: “¡Que no somos nosotros!”

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CeutaLa tensión en Ceuta continúa escalando a poco más de una semana de cumplirse dos meses de la entrada masiva de migrantes en la comunidad autónoma. Con los ánimos caldeados y la situación avivada también por el terremoto político, uno de los altercados que lo evidencian ha sido el ocurrido con la diputada de ‘Ceuta Ya’ Julia Ferreras tras verse inesperadamente inmersa, junto a otros dos ocupantes de su vehículo, en una lluvia de piedras y golpes contra su coche al ser confundidos todos ellos con activistas de la ONG ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’ a los que estaba esperando una concentración que les tildaba de ‘proetarras’.

Repentinamente, la diputada ceutí y sus acompañantes, Sofía Cánovas, abogada experta en derechos humanos y trabajadora de la ONU, y Rafael Borrego, activista integrante de la Flotilla a Gaza–, se vieron rodeados por una multitud que les impedía avanzar con el coche, que quedó destrozado entre pedradas, golpes y lanzamientos de huevos en lo que los protagonistas han calificado de “linchamiento”. La Policía, que efectuó una detención en el lugar, tuvo que intervenir hasta el punto de escoltar el vehículo para poder salir de allí.

El origen del ataque al coche de la diputada de Ceuta Ya

La citada ONG había anunciado el viernes que iba a viajar a la ciudad autónoma con ayuda humanitaria para los migrantes y para "poner el cuerpo como escudo ante la violencia sin precedentes que están sufriendo las personas refugiadas", lo que generó la indignación de grupos ciudadanos, algunos de los cuales, considerando que solo iban a añadir más tensión, se organizaron a través de las redes sociales para confrontar a su llegada a la asociación y sus integrantes, a los que distintos manifestantes vinculan a la izquierda radical y proetarra.

En ese contexto fue en el que se inició el altercado y el ataque al coche de Julia Ferreras. Y concretamente cuando un hombre, según ha explicado Rafa Borrego en declaraciones a Cadena SER, le señaló como uno de los miembros de Negu Gorriak cuando tan solo estaba documentando la concentración y no tenía nada que ver con éstos.

“Fue bastante impactante e inesperado. La agresión empezó conmigo fuera. Yo estaba en la concentración, viendo qué pasaba, viendo a quién esperaban, viendo cuál era el ambiente. En un momento dado, se le cruzan los cables a un hombre que se abalanza sobre mí y empieza a decir que yo soy uno de ellos. Y ya toda la gente se suma a este hombre y yo me voy y me subo al coche que es de la compañera, que estaba pasando por allí en ese momento, que quería recogernos”, cuenta, explicando cómo empezó todo.

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En esos momentos, “también vieron a la otra compañera, Sofía, trabajadora de la ONU”, y a continuación “se abalanzaron” sobre ellos, rodeando el vehículo y haciendo “imposible salir de ahí”.

“Destrozaron los cristales. De adelante, de atrás… En el de atrás pusieron en peligro a la compañera, que incluso le hicieron una herida que sangraba”, ha explicado en el programa Hoy por Hoy de Cadena SER.

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“Destrozaron por completo los cristales y la Policía no daba abasto”, ha relatado, contando que los manifestantes les “gritaban de todo”, llamándolos “proetarras” porque “se estaban confundiendo” pensando que eran de la ONG. “Evidentemente, eso no quiere decir que se hubiese justificado si sí hubiésemos sido nosotros”, subraya y apostilla, lamentando lo ocurrido.

“Uno de los policías nos ha salvado la vida”

En su relato de los hechos, además, Rafa Borrego ha explicado que fue la actuación de uno de los agentes desplegados la que, asumiendo su propio riesgo, consiguió sacarles de allí, escoltándoles hasta estar seguros.

“Uno de los policías ha sido el que nos ha salvado la vida porque se metió en el coche y se puso al volante, que entiendo que no es un protocolo muy habitual de la Policía. Si no es por él, honestamente, y sin exagerar, nos hubieran matado”, asegura.

Tal como ha explicado, el policía le pidió a Julia, que era la que conducía, que le cediese el volante tras intentar ver de qué forma podía ayudar.

“Era complicado conducir porque estaba tan reventado…”. “Ni siquiera podía haber una salida de urgencia hasta que el policía se metió y el corrió su propio riesgo de llevarse por delante a sus compañeros y agentes; un riesgo que no queríamos correr nosotros, porque podía ser incluso peor”, ha contado.

Calificando lo vivido de “impresionante” y expresando su sensación de que “no iban a parar” de agredirles, al mismo tiempo, Rafael Borrego, testigo directo, ha expresado que además el perfil de los implicados en la concentración y los ataques era “muy variado”, con personas de entre 30 y 70 años “tirándose encima” y lanzándoles piedras.

La diputada de Ceuta Ya expresa el “miedo” vivido

De igual modo, tras los hechos, la propia Julia Ferreras ha relatado lo ocurrido asegurando que pasaron "muchísimo miedo”. "Pensé que no saldríamos de allí, venían a lincharnos", ha dicho, también en declaraciones en 'Hoy por Hoy', con Aimar Bretos, en Cadena SER.

"Eran mis vecinos. Esto es una ciudad muy pequeña", ha explicado, describiendo su "tristeza" porque algunas personas sí la identificaron, "y aun así continuaron".

"Reventaron la luna trasera, nos abrían el coche para sacarnos, yo recibía patadas por mi ventana del piloto. De una de esas patadas reventaron el espejo retrovisor. Venían a por nosotros, venían a lincharnos", ha incidido.

Por otra parte, ha criticado que, aunque entiende el miedo de la población y "es legítimo", "lleva 50 días siendo instrumentalizado por la derecha". "No podemos linchar a nadie porque piense diferente", ha enfatizado.