E operativo se desarrolló como consecuencia de las denuncias vecinales que alertaron de la constante entrada y salida de migrantes

El domicilio estaba situado muy cerca de donde se ha establecido un centro de acogida temporal de migrantes

Compartir







CeutaLa Policía Nacional de Ceuta ha localizado un nuevo 'piso patera', el tercero en poco menos de una semana, en cuyo interior había cerca de veinte migrantes, la mayoría de ellos menores de edad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo se desarrolló a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de las propias denuncias vecinales que alertaron sobre la constante entrada y salida de migrantes de una vivienda situada en la barriada de Loma Colmenar.

PUEDE INTERESARTE Marlaska anuncia un refuerzo en las fronteras de Ceuta y Melilla ante la previsión de nuevas entradas

Una veintena de migrantes que estaban viviendo de forma ilegal

Los agentes intervinieron en el domicilio, situado muy cerca de donde se ha establecido un centro de acogida temporal de migrantes en cuyo interior viven más de un millar de personas.

La Policía Nacional localizó en el interior de la casa a una veintena de migrantes que estaban viviendo de forma ilegal en el domicilio, mucho de los cuales no llegaban a la mayoría de edad.

PUEDE INTERESARTE Detenido un migrante de El Trampolín por agredir sexualmente a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio

En el momento del operativo no se encontraba en la vivienda de las 317 VPO de esta zona el propietario del inmueble, que será denunciado por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La operación es la tercera de estas características que se desarrolla en la ciudad en menos de una semana después de que la Guardia Civil localizara otro piso-patera en la calle Real -en pleno centro- con la presencia de 25 personas dentro y que la Policía Nacional hallara otra decena de migrantes en la zona de Casas Nuevas en el Príncipe.

Todas estas personas entraron ilegalmente en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio.