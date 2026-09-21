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Sucesos

Detenido un migrante de El Trampolín por agredir sexualmente a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio

Detenidos dos migrantes en Ceuta por agredir sexualmente en el Trampolín a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio
La joven ha sido agredida por un hombre del asentamiento del Trampolín. Vídeo: Informativos Telecinco / Imagen: Europa Press
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La tensión en Ceuta crece cada día que pasa desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. A medida que la situación se estanca y sin avances en el horizonte, la posibilidad de un estallido social o de un brote de violencia aumentada aumenta.

Como el ataque este domingo al coche de una diputada Ceuta Ya, Julia Ferreras por parte de unos manifestantes que los confundieron con integrantes de la ONG ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’ a los que estaba esperando una concentración que les tildaba de ‘proetarras’.

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Informativos Telecinco ha conocido además una nueva agresión sexual a una menor de 17 años que entró en Ceuta en el asalto de julio. Un migrante ha sido detenido por ese caso. La menor no estaba acogida y ha sido agredido supuestamente sexualmente por un hombre del asentamiento de la playa del Trampolín, que está detenido.

Hay además un identificado. Son sucesos que se repiten a diario y que tienen exaltado a parte del pueblo ceutí, que continúa con protestas. Creen que hay separatistas, anarquistas u ONG no subvencionadas que están llegando a la ciudad no para ayudar a los migrantes, sino para impulsar acciones de desestabilización.

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