Detenido un migrante de El Trampolín por agredir sexualmente a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio
Informativos Telecinco ha conocido esta nueva agresión por la que hay un detenido y otro identificado, aunque se buscan más agresores
El ataque al vehículo de la diputada de Ceuta Julia Ferreras: “Uno de los policías nos ha salvado la vida porque se metió en el coche y se puso al volante”
La tensión en Ceuta crece cada día que pasa desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. A medida que la situación se estanca y sin avances en el horizonte, la posibilidad de un estallido social o de un brote de violencia aumentada aumenta.
Como el ataque este domingo al coche de una diputada Ceuta Ya, Julia Ferreras por parte de unos manifestantes que los confundieron con integrantes de la ONG ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’ a los que estaba esperando una concentración que les tildaba de ‘proetarras’.
Informativos Telecinco ha conocido además una nueva agresión sexual a una menor de 17 años que entró en Ceuta en el asalto de julio. Un migrante ha sido detenido por ese caso. La menor no estaba acogida y ha sido agredido supuestamente sexualmente por un hombre del asentamiento de la playa del Trampolín, que está detenido.
Hay además un identificado. Son sucesos que se repiten a diario y que tienen exaltado a parte del pueblo ceutí, que continúa con protestas. Creen que hay separatistas, anarquistas u ONG no subvencionadas que están llegando a la ciudad no para ayudar a los migrantes, sino para impulsar acciones de desestabilización.