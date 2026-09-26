Se trata de la denominada segunda 'Marcha por la Dignidad. En defensa de España'

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MadridUna nueva marcha para exigir la celebración de elecciones generales, convocada por Sociedad Civil Española y a la que acuden PP y Vox, recorre las calles del centro de Madrid, tras la organizada el pasado mes de mayo, que reunió a decenas de miles de personas.

Se trata de la denominada segunda 'Marcha por la Dignidad. En defensa de España' que, en esta ocasión, se realizará también contra "la invasión de Ceuta y Melilla", según el cartel de la convocatoria.

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El PP se sumará a la marcha

Una movilización que ha partido a las diez de la mañana de la Plaza de Cibeles y que acabará en el Arco de Moncloa a las dos de la tarde, tras recorrer las calles de Alcalá, Gran Vía y Princesa.

El PP se sumará a la marcha para denunciar "una vez más" que España "sufre un gobierno peligroso para la democracia", según anunció su secretario general, Miguel Tellado. También contará con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, cuyo partido ha llamado a participar.

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La primera marcha, que tuvo lugar antes de la entrada masiva de migrantes a finales de julio en Ceuta, reunió a decenas de miles de personas que pidieron la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas.

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La protesta, que congregó a unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y a 120.000 según los organizadores, fue también convocada por Sociedad Civil Española, formada por más de 150 asociaciones y apoyada por el PP y Vox, y acabó con 3 detenidos y 7 agentes heridos leves.

También el pasado 2 de septiembre, el Día oficial de Ceuta, miles de personas salieron a la calle en todo el país para mostrar su apoyo a ciudad autónoma, una movilización organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que participaron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.