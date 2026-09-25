Estas galerías no solo han servido como refugio improvisado ya que también han sido utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico

Bomberos de Ceuta descubre un asentamiento de inmigrantes en un antiguo túnel militar de la ciudad

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El descubrimiento de viejos túneles militares abandonados excavados en la roca en Ceuta ha sido una sorpresa. Aunque eran conocidos, un incendio en uno de ellos los ha sacado a la luz al conocerse que eran utilizados por algunos migrantes como refugio, aunque sus condiciones fuesen insalubres.

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Delatados por un incendio

Con suerte, quienes se refugiaban en estas estructuras se protegían con mantas y dormían entre cartones, basura y humedad. En estas galerías subterráneas, donde apenas entra la luz y en algunos tramos el agua llega hasta los tobillos, decenas de migrantes pasaron cerca de dos meses viviendo al límite.

Las condiciones eran extremas. Incluso cocinaban en el interior, pese al riesgo que supone la acumulación de gases en espacios cerrados. De hecho, fue un incendio lo que acabó delatando su presencia. Cuando los servicios de emergencia accedieron a la zona, se encontraron con una realidad inesperada.

Las inspecciones policiales han permitido conocer que algunas galerías continuaban durante metros y metros bajo tierra. El peligro no estaba solo en la mala ventilación. También existía el riesgo de una subida de la marea.

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Pero estas galerías no solo han servido como refugio improvisado. También han sido utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico. La Policía Nacional descubrió en la zona dos grandes pasadizos equipados con raíles que permitían trasladar este tipo de sustancias.