Malena Guerra 25 SEP 2026 - 16:27h.

La Policía busca a sus jefes y ya detiene a personas con antecedentes.

Imágenes satelitales combinadas con tecnología militar e inteligencia artificial: las capacidades que ayudarían a prever entradas masivas como la de Ceuta

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El Trampolín va a seguir siendo la imagen del hacinamiento. Mientras tanto afloran bandas organizadas que se enfrentan entre sí. La Policía busca a sus jefes y ya detiene a personas con antecedentes. La realidad se vuelve cada día más complicada en las playas, con más incidentes, violencia y detenciones.

Los ceutíes se acostumbran a una playa que ya no es la suya, en la que sus hijos no pueden jugar. Y las imágenes de las madres inmigrantes buscando comida para sus hijos en la misma playa, crece. Muchos de ellos ya están a salvo, pero quedan muchos más.

Entre tanto inmigrantes adultos que ven esta nueva situación y lo difícil de no ser devueltos deciden regresar de forma voluntaria a Marruecos. El ritmo se ha acelerado notablemente, registrándose actualmente entre 150 y 200 regresos voluntarios diarios, según el Gobierno. Al pasar por el triaje, los inmigrantes toman conciencia real de que no tienen esperanzas de quedarse en España si no cumplen con los requisitos legales y deciden regresar.