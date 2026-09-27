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Un diputado y una edil del PSOE denuncian amenazas en una carta enviada a su domicilio: "Es un intento de meternos miedo"

Un diputado y una edil del PSOE denuncian amenazas en una carta enviada a su domicilio: "Es un intento de meternos miedo"
Un diputado y una edil del PSOE denuncian amenazas en una carta. RRSS

  • Ambos han denunciado ante la Policía Nacional las amenazas recibidas en una carta que les ha llegado a su domicilio

  • Alberto Mayoral ha considerado que esta acción ha cruzado todas las líneas y que tiene como objetivo meterles miedo

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El diputado nacional del PSOE por Córdoba Alberto Mayoral y su mujer, la concejala en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González han denunciado este domingo ante la Policía Nacional las amenazas recibidas en una carta que les ha llegado a su domicilio en la capital cordobesa.

Mayoral, en un mensaje a través de X, ha considerado que esta acción "ha cruzado todas las líneas", ya que la misiva ha llegado a su domicilio particular: "Con la dirección de nuestra casa, nuestro portal y nuestro piso. La casa donde vivimos con nuestros hijos".

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"Utilizar la dirección de nuestra familia para amenazarnos no es debate político", condena el diputado

"Somos socialistas y defendemos nuestras ideas a la luz del día. Se nos puede criticar y se puede discutir con nosotros cuanto se quiera. Pero utilizar la dirección de nuestra familia para amenazarnos no es debate político: es un intento de meternos miedo en nuestra propia casa", ha condenado el diputado nacional. 

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Alberto Mayoral, que es el portavoz socialista en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que con acciones como esta no van a conseguir que "bajen la voz" ni que den "un paso atrás".

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