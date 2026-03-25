Rufián llama "burrada" a los comentarios de Jorge Azcón sobre la apariencia de las ministras

Pedro Sánchez reivindica su 'no a la guerra' y afirma que Alberto Núñez Feijóo "no sabe nada de Irán y no está preparado para gobernar"

Compartir







El discurso el presidente del Gobierno se puede resumir en 'no a la guerra' y de esto al recuerdo de cómo Aznar arrastró a España durante el conflicto en Irak. Pedro Sánchez ha vuelto a defender la postura de España empezó acusando de "cobardía" a Alberto Nuñez Feijóo y Santiago Abascal. A partir de ahí: hubo insultos, enfados y chascarrillos, como el de el portavoz de ERC, Gabriel Rufián que preguntó al popular, Jorge Azcón si se creía George Clooney, provocando las risas en el hemiciclo.

En su embestida verbal al presidente, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido capaz de asociar a Sánchez, con Otegi, los ayatolás y con el régime de torturadores venezolanos. "Sus alianzas son más repugnantes que las saunas de prostitución de su familia política". Sánchez apuntaba a la crisis interna del partido y al sueldazo de los asesores del partido de ulturaderecha.

PUEDE INTERESARTE Los comentarios de Jorge Azcón sobre María Jesús Montero y Pilar Alegría por los que ha terminado pidiendo perdón

Desde el inicio fue un combate cuerpo a cuerpo, desde la tribuna cada uno aprovechaba su turno: El presidente del Gobierno ha vuelto a recordar el sueldo de los asesores de Abascal que en un mes ganan 27.000 euros. "Si el asesor gana 27.000... cuánto gana el asesorado?", ha dicho: "Hemos pasado de la caja B de bárcenas a la de Vox".

El líder de la formación de ultraderecha, fiel a su costumbre, ya había abandonado el hemiciclo, aunque le dio tiempo a escuchar a Sánchez que desde la tribuna del Congreso se mofó: "Vaya con la derechita cobarde o la derechita valiente".

La representante de Sumar pidió más valentía al presidente del Gobierno "para parar a esa derecha", porque "no podemos permitir que estos vendepatrias lleguen al poder y eso requiere unidad, exigía en su turno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rufián llama "burrada" a los comentarios de Jorge Azcón: "¿qué pasa, que es George Clooney?”

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fiel a su estilo fue directo al tema del que más se hablaba: de la salida de tono del popular Jorgé Azcón que comparó a Pilar Alegría con María Jesús Montero por su apariencia física. Rufián calificó el comentario machista de “burrada” y lo interpeló con un “¿qué pasa, que es George Clooney?”.

“¿Qué pasa, que es George Clooney? Hablando de según quién”, ha dicho el líder independentista, y ha preguntado a la bancada del PP si no tenían “ningún comentario hacia esa burrada”. “Torrente presidente 2, con Azcón de protagonista”, ha finalizado Rufián.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El debate en el Congreso se ha convertido en un 'totum revolutum': insultos, chascarrillos y enfados, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras que ha asegurado que "la gente nos pide por la calle que nos vayamos de España, porque estos es un caos". Eso es a lo que más se ha parecido esta sesión en el Congreso de los Diputados, a un caos, en el que cada uno ha hablado de lo suyo.