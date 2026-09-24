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España

La diputada del PP, Ana Vázquez, añade otro episodio vergonzante a la degradación política que vive al Congreso

La diputada del PP, Ana Vázquez, añade otro episodio vergonzante al deteriorado clima político que se vive en el Congreso
La diputada del PP por Ourense, Ana Vázquez, se encara con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tratando de evitar su expulsión. Informativos Telecinco
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El escándalo protagonizado por la diputada del PP, Ana Vázquez, es uno más de las situaciones inapropiadas que se suceden últimamente en el Congreso de los Diputados. La introducción de un bote de gas pimienta en el hemiciclo y su posterior activación en los baños de un edificio anexo sitúan a Vázquez en una posición complicada.

Bronca en el Congreso por la expulsión de la diputada del PP, Ana Vázquez, tras mostrar un bote de gas pimienta
Bronca en el Congreso por la expulsión de la diputada del PP, Ana Vázquez, tras mostrar un bote de gas pimienta
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Insultos y amenazas en el Congreso de los Diputados

El Reglamento del Congreso contempla sanciones que pueden llegar a ser especialmente severas, incluida la suspensión temporal de la condición de diputada. La propuesta de castigo corresponderá a la Mesa de la Cámara, una vez analizados los informes elaborados por los servicios jurídicos y por la Policía. La decisión definitiva se someterá posteriormente a votación en un pleno celebrado a puerta cerrada.

Por su parte, el trabajador del Partido Popular que accionó el espray en los baños del Congreso también podría afrontar consecuencias si prospera alguna denuncia relacionada con los hechos.

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Este incidente supone el último capítulo de una secuencia de comportamientos parlamentarios que han alimentado el debate sobre el deterioro de las formas en la Cámara Baja. A lo largo de la legislatura se han sucedido episodios impropios de representantes públicos, con gritos, golpes en los escaños y exabruptos desde la bancada popular. También se han producido actitudes violentas hacia la Presidencia del Congreso protagonizadas por un diputado de Vox, así como insultos graves y comportamientos burlones que, para muchos observadores, se han incorporado a una rutina política cada vez más degradada.

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