Pedro Sánchez decidirá este fin de semana si convoca elecciones: el 29 noviembre ya suena como fecha

La estrategia de Moncloa es ver la reacción de las calles este fin de semana para tomar una decisión definitiva.

Caen los dos decretos de vivienda en el Congreso: una derrota anunciada que será bandera electoral para Sánchez

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Una derrota para lograr una victoria. Es lo que el Gobierno, consciente de que los decretos sobre vivienda iban a decaer, intentará. Ya se habla de que Pedro Sánchez se va a plantear este fin de semana adelantar elecciones. El 29 de noviembre es la fecha que ya suena. Para eso el presidente tendría que anunciarlo el lunes y que la convocatoria se publicara el próximo martes día 6. La estrategia de Moncloa es ver la reacción de las calles este fin de semana para tomar una decisión definitiva.

Desde primera hora de la mañana se ha apuntado a un adelanto electoral. De hecho, Sumar ha convocado una reunión de urgencia para activar la maquinaria del partido. Es la única ventana de oportunidad que ha tenido Sánchez en los últimos meses. Tras la crisis de Ceuta y todos los frentes judiciales que tiene por delante, la bandera de la vivienda es su mejor carta.

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A su llegada al Pleno, Pedro Sánchez guardaba silencio, mientras cada minuto que pasaba crecían las especulaciones sobre un posible adelanto electoral. Pidiéndolo voces internas del PSOE y del Gobierno mientras Yolanda Díaz reconocía una llamada de teléfono con el presidente. "He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión". Ante esta cuestión, Sumar de urgencia convocaba a sus partidos para el domingo. "Si quiere convocar estamos listas para las elecciones".

Esta nueva derrota parlamentaria deja al gobierno en un escenario de intertidumbre, pero aprovechar la vivienda como eje central movilizador de una campaña electoral en lugar de Ceuta y con el horizonte judicial despejado, el juicio de Begoña no se espera hasta después de verano podría ser un momento favorable para apretar el botón.

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La estrategia de Moncloa es ver la reacción de las calles este fin de semana para tomar una decisión definitiva. Rufián les pide cabeza fría. "Le pido a Moncloa cabeza fría, que no tienen nada a su izquierda pra poder sumar".

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El adelanto electoral, la oposición lleva meses pidiéndolo. "Ha llegado momento que es evidente que no hay mayoria parlamentaria ni social con lo cual convoque y disuelva", ha dicho hoy Borja Semper.

Más rotundo ha sido Santiago Abascal. "Cuanto antes haya elecciones mejor, pero que sean lilmpias libre y que no haya trampas"

La primera fecha disponible es el 29 de noviembre. Pedro Sánchez podría convocar el lunes antes de la Ejecutiva del partido.