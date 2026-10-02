El Sindicato de Inquilinas llama a una huelga general por la vivienda con la acampada de Sol pendiente de desalojo judicial

Última hora de la protesta por la vivienda| El Congreso tumba los dos decretos de vivienda con los voto contrarios de Junts, PP y Vox

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Tras el previsible rechazo del Congreso a los dos decretos-ley de vivienda del Ejecutivo central, el futuro de la acampada en la Puerta del Sol pende de un hilo. El foco de atención se traslada ahora a los tribunales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá pronunciarse en los próximos días sobre la petición de desalojo forzoso cautelarísimo presentada por la Administración de Isabel Díaz Ayuso. Una decisión que se conocerá en los próximos días.

Según informa desde la Puerta del Sol Paz Serrano, periodista de 'Informativos Telecinco', el futuro de la acampada sigue siendo la gran pregunta a la que nadie sabe responder. A lo largo de este viernes se han sucedido las informaciones contradictorias sobre un supuesto comunicado del Sindicato de Inquilinas que apuntaba a que podrían recoger este sábado, pero lo cierto es que todavía no hay ninguna decisión definitiva.

Lo previsto es que la decisión pueda llegar a lo largo de esta jornada. En Sol permanecen más de 2.000 personas concentradas y hay más de 1.300 tiendas. Aunque muchos se muestran pesimistas ante una realidad que ya está sobre la mesa, también se mantienen firmes en su intención de permanecer en la plaza, independientemente de lo que ocurra.

Camino hacia la huelga general por la vivienda bajo el lema 'Tener casa no puede ser un lujo'

El campamento ha comenzado a desmontarse a primera hora de este viernes, en una jornada marcada por las dudas sobre su continuidad y por la expectación ante lo que ocurra en el Congreso. "Expectantes un poco a ver qué pasa en el propio Congreso, cómo evoluciona la tarde y cómo evoluciona la propia acampada y cómo respondemos ante ese hecho. Porque al final el objetivo fundamental era ese, era el de los decretos", explica uno de los participantes. Pese a la incertidumbre, muchos insisten en que quieren seguir en la plaza. "Seguiremos aquí acampando hasta que sea suficiente las propuestas", cuenta una joven. "Y hay que permanecer. Hay que estar aquí, por supuesto", señala otro.

Con casi todos sus compañeros concentrados a las puertas del Congreso, en Sol se ha quedado un retén para evitar un posible desalojo, una actuación que ahora depende de la decisión judicial. "Tenemos también que hacer cuerpo por si vienen grupos extremistas o por si quieren desalojar o cualquier cosa", explica una de las jóvenes que han acampado.

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A falta de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del campamento, los representantes del movimiento ya anuncian nuevas formas de protesta. "No tiene sentido si el Parlamento sigue sacando medidas rentistas. Por lo tanto, nuestro papel es organizar una huelga general que paralice el país", ha indicado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

En esta línea, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha anunciado en sus redes sociales el inicio del camino hacia la huelga general por la vivienda bajo el lema 'Tener casa no puede ser un lujo'. La organización ha convocado una movilización para el próximo 3 de octubre, a las 12:00 horas, con cuatro columnas que partirán desde distintos puntos de Madrid para confluir en Cibeles: desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el Hospital de la Princesa y la plaza de España. Pase lo que pase con la acampada, el movimiento mantiene así su intención de continuar las protestas por el acceso a la vivienda.