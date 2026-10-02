El gesto de Míriam Nogueras al dar su voto negativo al primer decreto de vivienda

El gesto de Miriam Nogueras al dar su voto negativo al primer decreto de vivienda
La portavoz de Junts ha cumplido la amenaza del partido de Puigdemont y ha votado 'no' desde el escaño
El Gobierno rechaza a Junts y mantiene los decretos sobre vivienda: "Ha llegado la hora de que se retraten"
El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN.
A instancias de PSOE y Sumar, la votación ha sido pública y por llamamiento, con lo que cada diputado se ha ido poniendo en pie desde su escaño para decir su voto a viva voz. Uno de los momentos más esperados ha sido cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado a votar a Míriam Nogueras, portavoz de Junts, el partido que ha decidido en el último momento anunciar su rechazo a los dos decretos de vivienda.
Con el rostro serio y sentada en su escaño, la dirigente catalana ha dado su voto negativo al primer decreto de vivienda, al igual que han hecho sus compañeros de partido.
Abascal: "No al gobierno corrupto"
Con ese resultado, el primer decreto ley de Vivienda que el Gobierno aprobó el pasado martes ha quedado derogado, con lo que su vigencia ha sido de poco más de 24 horas, las transcurridas desde su entrada en vigor a las cero horas de este jueves.
En el debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había pedido a los grupos de oposición y especialmente a Junts que se movieran a la abstención para permitir la convalidación de la norma. "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan", avisó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El líder de Vox, Santiago Abascal, y algunos de sus correligionarios, han aprovechado para añadir también "No a la traición" o "No al gobierno corrupto". Al final, el resultado ha sido de 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a 178 del PP, Vox, Junts y UPN. "En consecuencia, queda derogado el decreto ley", ha zanjado la presidenta del Congreso, la socialista, Francina Armengol.