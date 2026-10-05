Todos los casos de corrupción que han rodeado la gestión de Pedro Sánchez durante la legislatura que concluye

La dimisión de Ábalos, la detención de Santos Cerdán o las implicaciones de Leire Díez situaron al PSOE en el centro de la corrupción

Pedro Sánchez niega que exista corrupción generalizada y asegura que la pregunta no es si deben continuar sino "cómo no vamos a continuar"

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A lo largo de la legislatura, varios casos judiciales y polémicas han salpicado el entorno político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde el primer momento ha intentado desvincularse de ellos, al igual que ha hecho el PSOE.

Del caso Koldo al Fiscal General del Estado o las joyas de Zapatero

El primer gran escándalo fue el denominado caso Koldo, originado tras la detención de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, por las investigaciones relacionadas con la compra de material sanitario durante la pandemia. En el desarrollo de la causa apareció la figura del comisionista Víctor de Aldama, cuyas declaraciones apuntaron al presidente del Gobierno. Unas acusaciones que Pedro Sánchez rechazó públicamente. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, se sucedieron los informes de la UCO y diversas actuaciones judiciales.

La investigación también afectó a José Luis Ábalos, cuya caída política marcó uno de los episodios más relevantes del caso. Posteriormente, el foco se trasladó a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Desde su escaño y pese a negar las acusaciones, Cerdán tuvo que hacer frente al contenido de un informe que le atribuye el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública.

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Este caso se entrelaza con el denominado caso Leire Díez. Más allá de la controvertida comparecencia pública protagonizada junto a Víctor de Aldama, la exmilitante socialista está acusada de participar, junto a Santos Cerdán, en una presunta trama destinada a desestabilizar distintas causas judiciales relacionadas con dirigentes socialistas y con el Gobierno.

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A ello se suma el llamado caso Zapatero. Tras su participación activa en la última campaña electoral, se encuentra imputado por el supuesto cobro de comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra y por las joyas halladas en su despacho.

Por último, figura también el caso que afecta al fiscal general del Estado, condenado por la filtración de un correo electrónico remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.