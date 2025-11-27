El Tribunal Supremo ha acordado enviar a la cárcel al exministro y al que fuera su asesor, Koldo García

El juez del Supremo acuerda prisión provisional y sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García

El Tribunal Supremo ha materializado este jueves 27 de noviembre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de decretar el ingreso en prisión sin fianza de Koldo García y José Luis Ábalos. La decisión, aunque no sorprende, supone un duro golpe para el PSOE, y personalmente para Pedro Sánchez.

La imagen de un segundo secretario de Organización del Partido Socialista entrando en la cárcel, –tras Santos Cerdán–, ahonda en la compleja situación del Gobierno, mientras la oposición continúa aumentando la presión y los socios de investidura se dirimen entre la alerta y la preocupación.

Emiliano García-Page desliza la idea de las elecciones e Ione Belarra pregunta al PSOE qué va a hacer

“Nosotros desde el primer minuto tomamos medidas. Actuamos con contundencia”, ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada sobre la situación antes de la decisión del Tribunal Supremo y tras la petición de Anticorrupción.

Mucho había sido, sin embargo, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, una vez más en disonancia con la dirección general socialista: “No sé si tiene una salida potable la situación actual. Sea como fuere, la salida natural son obviamente siempre unas elecciones”, ha dicho.

Por su parte, desde el lado opuesto, en Vox ha sido su líder Santiago Abascal el que ha manifestado que “lo único” que quieren “es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo y, de paso, que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos” porque, según ha señalado literalmente, “no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez”

Mientras, desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha preguntado “qué va a hacer el PSOE con un caso de corrupción tan grave como este sin haber dado todas las explicaciones que tenían que dar”.

La caída de José Luis Ábalos

Entre tanto, José Luis Ábalos, quien fuese número 3 del PSOE y ministro de Transportes, afronta la culminación de su caída tras su vínculo directo con el caso Koldo. Antaño mano derecha política y la sombra de Pedro Sánchez como secretario general socialista y como presidente del Gobierno, llegó a ser un peso político de primer orden y la voz socialista en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

De un “verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas”, llegó a hablar en aquella ocasión; unas palabras que ahora resuenan en su contra.

Fue tres años más tarde, en julio de 2021,cuando Pedro Sánchez prescindió sorpresivamente de José Luis Ábalos como ministro. Parecía el fin de su carrera política, pero el presidente le rescató, de nuevo de forma inesperada, en las elecciones de 2023. Pocos meses después, la Guardia Civil detenía a Koldo García, su exasesor.

"Me he quedado... estupefacto con esto", llegó a decir al respecto. Su caída política era ya imparable, pero él decidió mantener su escaño en el Congreso.

“Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado”, llegó a decir. En aquellos momentos se sucedían los informes de la UCO, los registros en su domicilio y los audios confiscados a Koldo García.

Durante la investigación, Ábalos ha negado todo en cada momento. “Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya: en la Justicia. Ya no tengo en quién confiar”, llegó a declarar en una de sus comparecencias, asegurando siempre que precisamente la Justicia le daría la razón. Ahora, el Tribunal Supremo ha decretado su envío a prisión, y también el de Koldo.