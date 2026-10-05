Pedro Sánchez: una legislatura sin presupuestos y con la espada de damocles de Junts

David Jiménez 05 OCT 2026 - 15:50h.

Algunos lo bautizaron como Pedro I, el breve cuando llegó, por primera vez a Ferraz en 2014 y lleva más de 3.000 días gobernando.

Junts acusa a Pedro Sánchez de convocar elecciones por interés y reivindica haberse "plantado"

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Algunos lo bautizaron como Pedro I, el breve cuando llegó, por primera vez a Ferraz en 2014 y lleva más de 3.000 días gobernando, solo superado por Felipe González. Sánchez y su manual de resistencia han llegado hasta aquí, pero a qué precio.

"Somos más" dijo tras perder las elecciones de 2023. Y, claro que eran más, pero con Junts y a cambio de una ley de Amnistía que dijo siempre que no iba a aceptar para luego venderlo como hacer de la necesidad virtud y como acto de concordia. En realidad lo que arrancó en 2023 fue un gobierno 'Frankestein' con partidos de izquierdas, derechas e independentistas. El día a día de esta legislatura ha demostrado que más no eran. Y cada ley ha sido un suplicio. En sus casi ocho años de mandato, solo ha aprobado tres presupuestos. Ninguno desde 2023. Algo inédito en democracia.

Esta iba a ser la legislatura de la vivienda. Así lo prometió en campaña. Solo en abril de ese año, anunció la construcción de 113.000 viviendas para alquileres sociales y a precios asequibles. Usaría hasta terrenos de Defensa. Finalmente, sí ha sido la legislatura de la vivienda, al menos, la que ha marcado su final. Puigdemont propició su llegada al poder y ha sido el mismo Puigdemont el que ha provocado la convoctaria electoral al decir no Junts a unos decretos de vivienda que nacieron muertos. De las 113.000 viviendas nadie más supo.

Finalmente, Puigdemont nunca se reunió con Pedro Sánchez, en una relación siempre tirante, con constantes bloqueos a diversas iniciativas y con frecuentes amenazas de los nacionalistas. Este matrimonio de conveniencia se salda sin que el gobierno llegara siquiera a presentar unos presupuestos generales. Con una bandera, la de la vivienda que ha acabado paradójicamente por la presión ante el drama de la vivienda con la espoleta del desahucio de Maricarmen. Sánchez ha visto en este bandera de nuevo una ventana de oportunidad para volver a prometer lo que ya prometió en 2023. Sin resultados.