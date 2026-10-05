Pedro Sánchez, un presidente con un hermano condenado y una mujer camino del banquillo

Adriana Pérez 05 OCT 2026 - 16:02h.

La investigación de causas de corrupción entre su círculo más cercano provocaron unos inéditos cinco días de reflexión.

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Esa es la parte que afecta al partido y a exmiembros de su gobierno pero, en estos últimos años, su hermano ha sido condenado por prevaricación y su esposa, Begoña Gómez irá a juicio por malversación y tráfico de influencias.

Fue, precisamente, el inicio de la investigación a su mujer lo que le llevó a cinco días de reflexión. Para el resto, es una causa judicial más vinculada al entorno del presidente Para Pedro Sánchez, no. Porque en este caso el foco judicial apunta directamente a su familia.

David Sánchez, a la espera de sentencia firme, fue condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público. Pero no le ha faltado el apoyo de su hermano.

También ha apoyado la inocencia de su mujer, Begoña Gómez. El día que conoció que estaba imputada su cara en el Congreso era un poema. Solo unas horas después, anunciaba a través de una carta a la ciudadanía que se tomaba cinco días para reflexionar si le mercería la pena seguir al frente del gobierno.

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Decidió quedarse, pero aquella crisis fue solo el principio de más de dos años de una polémica instrucción protagonizada por los numerosos choques entre el juez Peinado y el ejecutivo. Sin duda de todas las causas, la de su esposa y la de su hermano han sido los dos tragos judiciales más amargos para Pedro Sánchez.