Los migrantes han sido trasladados en autobuses desde la playa, donde se estima que vivían más de 3.500 personas, hacia la zona de la frontera del Tarajal

Algunos han optado por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros, mientras que otros han preferido regresar a Marruecos voluntariamente

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El coordinador del Mando Único para la gestión de la crisis de Ceuta, el ministro Ángel Víctor Torres, ha informado de que el operativo desplegado por la Policía Nacional este domingo para desalojar la playa del Trampolín ha culminado con el traslado de más de 1.100 personas migrantes.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Torres ha explicado que el traslado de las personas migrantes hasta los espacios reglados se ha desarrollado "con éxito y sin incidentes".

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El operativo ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y la Comandancia General de Ceuta, así como otras entidades y traductores a los que Torres ha trasladado su agradecimiento. "Continuamos trabajando sin descanso para alcanzar la normalidad en la ciudad de Ceuta", ha añadido.

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Las personas desalojadas han sido trasladadas en un primero momento al CATE

A lo largo de la jornada, los migrantes han sido trasladados en autobuses desde la playa, donde se estima que vivían más de 3.500 personas en el asentamiento chabolista, hacia la zona de la frontera del Tarajal.

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Allí, algunos han optado por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) a la espera de ser filiados y posteriormente acogidos, mientras que una gran parte de ellos ha preferido regresar a Marruecos voluntariamente. No obstante, la Policía y el Gobierno no han ofrecido hasta el momento las cifras del volumen de migrantes que han retornado o que permanecen en el CATE.