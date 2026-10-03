El arrestado de 30 años fue señalado por otros compatriotas como presunto autor de varios robos en la playa de Ceuta

Otro joven resultó herido al recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente y fue evacuado al hospital

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CeutaNueva noche de conflictos en la playa del Trampolín de Ceuta. Esta vez, un migrante fue detenido de madrugada tras enfrentarse a agentes con grandes piedras, un suceso que se suma a reyertas como la que dejó dos apuñalados.

Continúan viviendo en esa zona costera unas 3.000 personas que entraron a la ciudad autónoma a finales de julio e incluso han tenido que instalarse vallas en la playa de Benítez para evitar nuevos asentamientos.

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Fuentes policiales han informado a EFE de que la presencia del elevado número de migrantes en el litoral ceutí y sus inmediaciones provoca incidentes como las peleas entre ellos mismos.

Señalado como presunto autor de varios robos

En ese contexto, este 3 de octubre la Policía Nacional arrestó a un marroquí de 30 años que había sido señalado por otros compatriotas como presunto autor de varios robos en el lugar.

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Además, le acusaban de haber participado en una reyerta anterior en los aledaños de la Fábrica del Guano, próxima a la playa. Efectivos de Seguridad Ciudadana intervinieron y el sospechoso ofreció una fuerte resistencia. No quería ser trasladado a dependencias policiales.

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Otro migrante herido en la cabeza en una pelea

Por otro lado, otro migrante tuvo que ser evacuado al hospital universitario en ambulancia, ya que había recibido un fuerte golpe en la cabeza.

Le habían atacado con un objeto contundente, por lo que requirió varios puntos de sutura, en el transcurso de una pelea. Los policías no pudieron localizar a los responsables de esa agresión.