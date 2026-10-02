Delimitan la playa de Benítez de Ceuta para evitar nuevos asentamientos

Estos migrantes están asentados en la playa contigua del Trampolín, así como en la antigua Fábrica del Guano

Dos menores migrantes apuñalados durante una reyerta en el centro de Ceuta

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El Gobierno de Ceuta ha perimetrado con vallas la playa de Benítez, sobre todo los alrededores de la zona de la planta desaladora, para evitar nuevos asentamientos en este núcleo de baño cuyos daños están siendo evaluados.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, los técnicos han procedido al vallado de este entorno con el objetivo de impedir que los migrantes que permanecen en la ciudad vuelvan a ocupar la misma.

Estos migrantes están asentados en la playa contigua del Trampolín, así como en la antigua Fábrica del Guano, después de haber sido desalojados de este entorno natural.

Los técnicos evalúan los daños medioambientales

Técnicos del Gobierno ceutí y del Ministerio de Medio Ambiente están evaluando los daños medioambientales que han podido afectar a esta playa que fue ocupada por unas 400 personas.

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El objetivo del informe es realizar una valoración de daños para cuantificar el impacto provocado por el asentamiento de migrantes durante varias semanas. El informe también determinará las posibles actuaciones que se tienen que llevar a cabo ya que el asentamiento permanece delimitado con vallas para restringir el acceso al arenal. Por el momento, no se ha concretado una valoración económica sobre los daños producidos.