Nueve años de huida de Puigdemont: así ha esquivado a la Justicia española

La batalla judicial de Puigdemont ha estado marcada por órdenes de detención, encarcelamientos, inmunidad parlamentaria y nuevas fugas

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Carles Puigdemont ha protagonizado una larga batalla judicial marcada por órdenes de detención, encarcelamientos, inmunidad parlamentaria y nuevas fugas desde su huida a Bélgica en octubre de 2017, tras la declaración de independencia.

Todo comenzó con su salida hacia Bélgica. Las euroórdenes de detención se activaron, pero posteriormente fueron retiradas ante el riesgo de que las decisiones de la Justicia belga pudieran condicionar el propio juicio en España.

Las órdenes de detención en estos nueve años

Con Puigdemont ya formalmente procesado por el juez Llarena, la orden de detención volvió a activarse. El expresidente catalán acabó detenido y encarcelado en Alemania. Sin embargo, la situación volvió a complicarse: la Justicia alemana no permitió juzgarlo por rebelión y Llarena no aceptó una entrega limitada, por lo que volvió a retirar las órdenes internacionales de detención.

La siguiente batalla llegó con su elección como eurodiputado y la inmunidad parlamentaria que le otorgaba el Parlamento Europeo. En 2021, Italia volvió a detener a Puigdemont, aunque finalmente quedó en libertad a la espera de la decisión de Europa.

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A partir de ahí, Puigdemont continuó esquivando a la Justicia española. Incluso llegó a aparecer en pleno centro de Barcelona antes de volver a fugarse ante la incapacidad de los Mossos para detenerle.

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Ahora llega un nuevo capítulo: el juez del Supremo asume la resolución del Tribunal Constitucional y retira la orden de detención que permanecía vigente en España. Nueve años después de aquella fuga a Bélgica, la orden que ha marcado buena parte de su recorrido judicial queda así retirada.