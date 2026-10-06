El Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a su retorno y el Tribunal Supremo ha aplicado el fallo

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El Tribunal Supremo deja sin efecto la orden de detención de Carles Puigdemont y ya puede regresar a España después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya avalado previamente este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés, lo que ha abierto la puerta al retorno inmediato del expresident catalán.