La Unión Europea activará en las próximas semanas un sistema de respuesta rápida para monitorizar diariamente las campañas de desinformación en las elecciones generales del 29N

Fechas claves del adelanto electoral de las elecciones generales

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La Unión Europea activará en las próximas semanas un sistema de respuesta rápida para monitorizar diariamente las campañas de desinformación que puedan surgir con motivo de las elecciones en España, según ha avanzado este miércoles a EFE el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra y coordinador del observatorio IBERIFIER, Ramón Salaverría.

El catedrático, que ha participado en el XII Congreso Internacional de Género y Comunicación (GenderCom 2026) que se celebra en Granada, ha subrayado que existe "un temor fundado" a que durante la campaña se registren dinámicas desinformativas. Según ha explicado, ya han observado estas estrategias, que presentan patrones identificables, en otras elecciones en Europa.

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"Generar pánico y sensación de amenaza", la intención de estas campañas de desinformación

"Sería muy raro pensar que no vayamos a experimentarlo también aquí en España", ha advertido Salaverría, quien señala que en estas situaciones se busca, entre otras cosas, sembrar "la duda sobre el conjunto del sistema".

En esta línea ha incidido en el crecimiento en Europa de la denominada "desinformación identitaria", un concepto que engloba mensajes e ideas falsas sobre género, raza, religión o cultura y que busca generar odio y la división social mediante la dialéctica del "nosotros contra ellos".

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En relación con los mensajes de determinados partidos políticos que están cuestionando la transparencia del proceso electoral y, en concreto, del voto por correo, Salaverría ha indicado que se trata de "una de las narrativas de desinformación más habituales".

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"A veces ocurren problemas. De hecho, en las últimas elecciones hubo un problema con una serie de votos en Melilla que efectivamente demostraron que allí hubo que atender un asunto puntual. Pero una cosa es una cuestión puntual y otra cosa es sembrar la duda sobre el conjunto del sistema, que salvo que haya evidencias de lo contrario, nos da garantías de que funciona correctamente", ha aseverado.

Preguntado sobre si están observando estas dinámicas de desinformación en el caso específico de Ceuta, el catedrático ha señalado que predomina la desinformación identitaria bajo la dialéctica del "nosotros contra ellos".

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Así, ha detallado que se explota la idea de la "amenaza del invasor" o la "distinta naturaleza o hábitos culturales o sociales" de los migrantes, lo que promueve dinámicas que no buscan resolver un problema, sino "generar pánico y sensación de amenaza" en un entorno donde ya existe preocupación social.

"En ese tipo de situaciones, a río revuelto, ganancia de pescadores", ha aseverado Salaverría antes de intervenir en el GenderCom 2026, una de las citas académicas y profesionales de referencia a nivel internacional en el análisis crítico de la comunicación contemporánea.