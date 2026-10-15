Agencia EFE Redacción Andalucía 15 OCT 2026 - 12:41h.

Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que abandonó el gobierno local el martes, le relevará como alcalde

PP y Vox firman la moción de censura contra el alcalde de Algeciras, acusado de agresiones sexuales: Jacinto Muñoz, el sustituto propuesto

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El alcalde de Algeciras, Cádiz, por el Partido Popular, José Ignacio Landaluce ya conoce la fecha de la moción de censura apoyada por su partido y los concejales de Vox que el próximo 28 de octubre le echará de la alcaldía. Sobre esta maniobra, el regidor ha insistido en que las dos denuncias por supuestas agresiones sexuales que dos militantes del PP han interpuesto contra él y que han llevado al PP a pedir su dimisión e impulsar esta moción de censura son "mentira" y se ha preguntado si "al presidente de Andalucía lo denuncia una mujer ¿ya tiene que dimitir? o ¿tendrá que demostrarse si es verdad o no?".

Jacinto Muñoz le relevará como alcalde

Tras el registro ayer por parte del PP de la moción, firmada por doce de sus quince ediles en el Consistorio algecireño y con el apoyo de los cuatro concejales de Vox, el Pleno extraordinario para debatirla se convoca de forma automática a las 12:00 horas del décimo día hábil posterior a su registro oficial.

Así, el 28 de octubre, Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que abandonó el gobierno local el martes, le relevará como alcalde.

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Los doce ediles del PP que han abandonado a Landaluce y los cuatro de Vox tienen mayoría suficiente para que la moción salga adelante, aunque el PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar a Landaluce de la alcaldía.

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El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, afirmó ayer en Algeciras que "todo el mundo" quería que el candidato a la alcaldía para sustituir a Landaluce fuera el edil popular Jacinto Muñoz.

García no quiso valorar la actitud de Landaluce, que dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el PP pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales.

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"No hay vuelta atrás"

En una entrevista en Onda Cero, Landaluce ha reconocido que la moción de censura que han firmado PP y Vox para desbancarle del cargo triunfará por lo que ya "no hay vuelta atrás" y ha asegurado que estos días, hasta que se celebre, va a seguir gobernando "con muchas ganas".

Tras insistir en las "mentiras" de estas dos denuncias, Landaluve ha insistido en que "soy inocente, ningún juzgado me ha mandado ningún papel", y ha clamado para indicar que siente "indefensión" y que es "una injusticia" que el partido en el que ha militado más de 40 años pida su dimisión por algo que no está probado. "Estamos en elecciones y han dicho 'tenemos que quitarnos todos los problemas que tengamos'", ha comentado.

En su opinión "no es lógico" que su partido pida la dimisión cuando alguien denuncia. "Si al presidente de Andalucía lo denuncia una mujer ¿ya tiene que dimitir? o ¿tendrá que demostrarse si es verdad o no?", ha cuestionado.

Landaluce, que la semana pasada, tras hacerse pública la primera denuncia, difundió un vídeo en el que anunció que se presentaría a las próximas elecciones municipales, no ha dejado claro si este sigue siendo su plan.