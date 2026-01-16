Redacción Andalucía Europa Press 16 ENE 2026 - 12:12h.

Tras el archivo de la denuncia presentada por dirigentes del PSOE local, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, renuncia a la militancia del PP tras ser denunciado por el PSOE por acoso sexual, malversación y tráfico de influencias

CádizEl alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra quienes, a su juicio, han dañado su imagen tras el archivo de la denuncia presentada contra él por dirigentes del PSOE local. En concreto, ha señalado a la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El anuncio se ha producido después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia interpuesta por Arrabal y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE algecireño, Isabel Beneroso, en la que se le atribuían presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

En una rueda de prensa, Landaluce ha asegurado que pedirá responsabilidades "a todos los que me han difamado" y ha defendido que la denuncia era "falsa", subrayando el daño causado tanto a su honor como a su entorno familiar. "Nos han robado las Navidades", ha afirmado.

No volverá a la militancia del Partido Popular, por el momento

Respecto a su situación dentro del Partido Popular, formación de la que se dio de baja voluntaria en diciembre de 2025 tras conocerse la denuncia, el alcalde ha confirmado que, "de momento", continuará sin militar en el PP para "dejar a mi partido lo más libre posible de los ataques del Partido Socialista".

Landaluce ha sostenido que la denuncia respondía a un "montaje" con el objetivo de "tapar problemas del Partido Socialista", tanto a nivel local como andaluz, y ha advertido de la necesidad de evitar que este tipo de actuaciones vuelvan a repetirse. “Hay que intentar que no le hagan a nadie más el daño que me han hecho a mí, a mi familia y a mis compañeros”, ha concluido.