"Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar", ha asegurado Ada Colau, líder de la coalición

Frente Amplio y Podemos consuman su choque y naufragan en el intento de lograr una candidatura unitaria

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MadridEl Frente Amplio ha dicho este 17 de octubre que intentó todo para pactar con Podemos de cara a las elecciones del 29N, pero ya pasa página tras no lograr ese acuerdo con la formación morada: "No more drama".

Después de que Irene Montero anunciase el pacto con ERC, su partido político descartaba unirse a la coalición de organizaciones de izquierda que lanzó su logotipo y perfil en redes sociales hace unos días.

Ahora, ya se ha presentado oficialmente la candidatura compuesta por unos 15 grupos y encabezada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El acto se ha celebrado en el auditorio del Parque Lineal Manzanares en Madrid.

Entre los asistentes han acudido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y un nutrido grupos de dirigentes de las formaciones políticas aliadas en este nuevo espacio.

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"Se tendió la mano, pero si alguien no quiere, no se puede obligar"

Colau, que será aspirante a la Presidencia por la lista de Barcelona en estos comicios, ha aludido al naufragio del intento de incluir a Podemos en esta coalición tras no llegarse a un acuerdo.

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Así, ha admitido que estos días hubo momentos "difíciles" y entiende la decepción de que Podemos se haya quedado fuera de Frente Amplio, pero ha defendido que lo intentaron "hasta el último minuto" y sin "bajar los brazos, con extrema generosidad".

"Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar. Eso es así", ha declarado la exregidora de la ciudad condal prometiendo que esta será la "última vez" que se le escuche "hablar de siglas o de partidos".

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Por tanto, ha subrayado que no se van a "confundir de adversarios" y que ahora lo importante es dar el "protagonismo a la gente" porque están en un momento histórico en el que tienen que "derrotar" en las urnas al "fascismo".

Ha recordado que Frente Amplio es el proyecto que responde a los anhelos de unidad de la gente y que genera "esperanza" para derrotar a las derechas. La líder electoral ha proclamado que es "una mujer imperfecta", con "contradicciones".

Pero que garantiza que ante esta urgencia democrática, con el avance de la extrema derecha, "no va a desertar y se pondrá al frente de esta candidatura para "cambiar las reglas y avanzar en la agenda de transformación".

Un proyecto diferenciado del PSOE: "Mucho más valiente"

También ha marcado que Frente Amplio es un proyecto claramente diferenciado del PSOE, dejando claro que se tiene que ser "mucho más valiente" en las instituciones que el partido de Pedro Sánchez, a quien reprocha solo apelar al miedo a Vox y de querer administrar el malestar social.

Posteriormente y cuestionada por las críticas que les ha dirigido la candidata de Podemos y exministra Irene Montero, Colau ha evitado reproches a los morados y ha insistido en que su coalición nace con la "voluntad del máximo acuerdo entre fuerzas".

"Se han hecho todos los esfuerzos posibles y se seguirán haciendo y se seguirá teniendo la mano. Vamos a dejar de hablar de siglas y, desde luego, no me van a escuchar una mala palabra sobre otras personas de formaciones progresistas", ha zanjado.

Sobre la voluntad de dejar atrás el ruido de la negociación para incluir a Podemos ha hablado el cabeza de lista por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado: "Es el tiempo de unir a la gente que es más importante que unir a los partidos".

Al respecto, ha advertido que habrá muchos intereses que van a tratar que la izquierda se quede "con el pie metido en el cepo de la última semana", de la "nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue" porque la gente de la mayoría social no necesita ya más "culebrones ni dramas".

Pablo Bustinduy: "Nunca se ha confundido de lealtades"

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arengado a los simpatizantes de Frente Amplio proclamando que "aquí no se rinde nadie" para tratar de lograr la victoria en las elecciones.

También ha reivindicado que este nuevo espacio político tiene la "cabeza bien alta", los "principio intactos" y que "nunca se ha confundido de lealtades ni de adversarios".

Bustinduy ha destacado que Colau es la candidata que defenderá a la clase trabajadora y ha ensalzado que también lo hace ante la patronal la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no dejará la primera línea política tras estos comicios y que hace cuatro años lideró la candidatura de Sumar.

Por su parte, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha elogiado también la gestión de Díaz y del resto de ministros del ala minoritaria y ha asegurado que van a subir el salario mínimo interprofesional.

Durante su intervención ha defendido que es necesario un Frente Amplio que "hable muy claro" para recalcar que el sistema público de pensiones ante unas derechas que van "directo a cargárselo" y que se ha "quitado la careta" al asumir el "programa de la motosierra" del mandatario argentino, Javier Milei.

A su vez, ha asegurado que no faltarán votos desde Cataluña para respaldar a Colau y ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va directo otra vez a estar otros cuatro años en la oposición.

"No a administrar la resignación, sino a cambiar las cosas"

Mientras, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha proclamado que Frente Amplio "no viene a administrar la resignación sino cambiar las cosas" porque quieren más. Lo han demostrado ya en el Gobierno, empujando los principales avances de la legislatura.

De hecho, ha advertido que Feijóo y Santiago Abascal están ya haciendo "cálculos" para sus "recortes" y ante esa amenaza no caben "bajar los brazos sino volverles a "pararlos" y "humillarlos" como hicieron hace cuatro años.

Por su parte, el principal referente electoral de IU en esta coalición, Toni Valero, ha destacado que Frente Amplio tiene que estar a la altura de la gente que "lucha por sus derechos" y que son el "motor de los cambios" en el Gobierno.

También son la garantía de "política útil" para la clase trabajadora porque tienen claro que al PSOE no se les convence sino que se le obliga a hacer políticas realmente de izquierdas.

Una "única papeleta" para no tirar votos progresistas

Es más, Valero ha espetado que la "peor noticia" para Feijóo y Abascal es que Frente Amplio obtenga el 29N un "buen resultado" y que vuelvan a ser "la llave del Gobierno".

Finalmente, el presidente de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha brindado su respaldo a Frente Amplio para frenar a la ultraderecha en estos comicios.

Mientras, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha afirmado que son conscientes que en Frente Amplio "no están todos" pero hay 15 organizaciones que se han conjurado para que en estas papeletas haya "única papeleta" y no se tire "ningún voto progresista a la basura".