La número dos de Podemos descarta que el partido morado se integre en la nueva coalición

Frente Amplio acuerda designar a Ada Colau como cabeza de lista en las generales

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La número dos de Podemos, Irene Montero, ha descartado que su formación se integre en la nueva coalición denominada Frente Amplio, de cara a las próximas elecciones generales. Los morados priorizan el pacto alcanzado con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho, abriendo de esta forma la puerta a la coalición Frente Amplio, integrada por el momento por los partidos IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

Irene Montero ha dejado claro la decisión de Podemos, tras varios días de tira y afloja sobre la agrupación de las izquierdas en Frente Amplio, según sus declaraciones en una entrevista en TVE.