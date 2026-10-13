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España

Irene Montero confirma que Podemos no se integrará en el Frente Amplio: "Tenemos un acuerdo con ERC"

La número dos de Podemos, Irene Montero
La número dos de Podemos.. EFE-archivo
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La número dos de Podemos, Irene Montero, ha descartado que su formación se integre en la nueva coalición denominada Frente Amplio, de cara a las próximas elecciones generales. Los morados priorizan el pacto alcanzado con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho, abriendo de esta forma la puerta a la coalición Frente Amplio, integrada por el momento por los partidos IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. 

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Irene Montero ha dejado claro la decisión de Podemos, tras varios días de tira y afloja sobre la agrupación de las izquierdas en Frente Amplio, según sus declaraciones en una entrevista en TVE.

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