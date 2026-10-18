Feijóo ha pedido que Cataluña impulse una gran mayoría para producir un cambio de Gobierno en las próximas elecciones

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo que si llega a la presidencia del Gobierno impulsará una nueva ley antiocupaciones para expulsar a los okupas en 48 horas y ha encargado que el alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, encabece su elaboración.

En un acto de precampaña en Barcelona, junto a Albiol y el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Feijóo ha asegurado que si es presidente tendrá "tolerancia cero con los okupas": "Fuera en 48 horas, sí o sí".

"Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiocupación en España", le ha señalado Feijóo a Albiol. Asimismo, ha señalado que tendrá "tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia" y ha asegurado "protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo, para el que más lo necesita".

"Decencia sí, Sánchez no", dice Feijóo sobre el presidente del Gobierno

Feijóo, ha pedido que Cataluña impulse una gran mayoría para producir un cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Decencia sí, Sánchez no", ha exclamado.

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Lo ha dicho este domingo en un acto en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, acompañado por el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández y el alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol.

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Feijóo ha reivindicado la necesidad de un Gobierno que, dice, sepa gestionar, y ha remarcado el compromiso del PP con las pensiones y la sanidad y educación públicas: "Pensiones, sí, por supuesto. Joyas en cajas fuertes, no. Sanidad pública, sí. Chistorras, no. Educación pública, sí. Mordidas, no. Vivienda, sí. Pisos para amantes de un ministro, no", ha apuntado.