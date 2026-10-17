El presidente del Gobierno y su mujer se han dado un abrazo y un beso tras acceder al escenario

Las frases de amor de Pedro Sánchez a Begoña Gómez en el mitin en Fuenlabrada: "Y que lo escuchen alto y claro, te quiero"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al mitin que el PSOE celebra en Fuenlabrada, Madrid, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Ambos se han abrazado y se han dado un beso entre aplausos y vítores de todos los asistentes.

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La mujer del presidente vuelve a participar en un acto del PSOE, casi dos años después de su última aparición, en el 41 Congreso celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

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Una música potente ha sonado mientras ambos accedían hasta el escenario, donde se han abrazado y se han dado un beso, para después sentarse en primera fila a la espera del comienzo del mitin.

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"Cómo me alegro, Pedro, de que hoy estés acompañado por Begoña aquí", ha señalado Aránzazu Figueroa

La entrada de Sánchez en el Centro cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, repleto de militantes socialistas, ha sido anunciada por la megafonía anticipando que acudía acompañado de Begoña Gómez, entre aplausos de los asistentes, muchos de ellos ataviados con camisetas rojas con el lema "La fuerza de la gente".

"Cómo me alegro, Pedro, de que hoy estés acompañado por Begoña aquí; cómo me alegro", ha afirmado poco después desde el escenario la líder de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, candidata al Congreso por Madrid, provocando una nueva ovación del público. Begoña Gómez no participaba en un acto del PSOE desde hace casi dos años, cuando acudió al 41 Congreso celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

"Buenos días Begoña, estás en tu casa", ha dicho Óscar López

Gómez ha sido aclamada por los asistentes al mitin del PSOE que llenan el Centro de Arte Tomás y Valiente de la localidad madrileña, que se ha celebrado justo a continuación del Comité Federal que ha dado luz verde a las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Buenos días Begoña, estás en tu casa", ha dicho el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, al inicio de su discurso en este acto que marca el arranque de la precampaña.

La esposa del jefe del Ejecutivo está a la espera de juicio con jurado popular después de que el juez Juan Carlos Peinado pusiera fin a una investigación de casi dos años y medio en la que han declarado como testigos el ministro Félix Bolaños y el propio Sánchez.

Proclaman por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato del PSOE

El Comité Federal del PSOE, reunido este sábado en Fuenlabrada (Madrid), ha proclamado por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales del 29 de noviembre.

Además, los integrantes del Comité Federal, principal órgano del partido entre Congresos, han ratificado las candidaturas al Congreso y al Senado que habían sido aprobadas en la víspera en la Comisión Federal de listas.

"El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar", señalan desde Ferraz, asegurando que están "preparados" y cuentan con el mejor proyecto, equipo y "el mejor liderazgo" con Pedro Sánchez a la cabeza.

Según informan desde Ferraz, por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso, un 52%, cumpliendo así el mandato del 41º Congrso del PSOE.

Respecto al Senado, destacan que han aumentado en 10 puntos el porcentaje de mujeres que encabezan candidaturas respeto a 2023. En total el PSOE presenta 444 mujeres y 443 hombres a las Cortes Generales, en cumplimiento de la actual legislación de Igualdad.

Alegato de amor de Pedro Sánchez a su mujer durante su intervención en el mitin

Cuando el presidente del Gobierno ha subido a la tribuna a pronunciar su discurso, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Begoña Gómez, su mujer: "Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha trasladado desatando los aplausos de los 3.000 militantes y simpatizantes presentes.

"Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario", ha seguido Sánchez. "Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero", ha seguido. A continuación Gómez, sentada en primera fila, ha subido al escenario y ambos se han abrazado.