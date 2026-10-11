Noelia Camacho 11 OCT 2026 - 17:22h.

El CIS muestra que las personas de hasta los 35 años prefieren a Vox antes que el resto de partidos

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Quedan siete semanas para que se celebren las elecciones generales en España. En los últimos sondeos se muestra un giro hacia el ala más conservadora. En los últimos datos del CIS, las personas de entre 18 y 24 años ven como primera opción al PSOE seguida de cerca por Vox.

Pero si abrimos la franja de edad y la ampliamos hasta los 34 años, vemos que el ganador es Vox seguido del PSOE y con mucha diferencia al resto de partidos. Ahora, quedará por ver si el efecto Maricarmen y la vivienda movilizan a los jóvenes de izquierda.

"Vox es el partido más votado hasta los 35 años", destaca Rafael Rubio

Los expertos afirman que estamos ante una derechización de la juventud. "Vox es el partido más votado hasta los 35 años, que era algo impensable hace 10 años. Llega hasta tal punto que los jóvenes prefieren a Santiago Abascal que a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo", señala Rafael Rubio, codirector del Observatorio Complutense de Desinformación.

Aunque no ha afectado igual a los mismos géneros: "Las mujeres son más conservadoras pero no tanto como a los chicos. La rebeldía es volver a misa. La nueva forma de ser rebelde es ser conservador".