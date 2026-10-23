El presidente del PP también anuncia que si llega a La Moncloa reformará la ley que regula la eutanasia en España

Alberto Núñez Feijóo: "El aborto no es un derecho fundamental"

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa.

"Es un debate que procede"

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha garantizado que las mujeres en España tengan los "mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria" si deciden interrumpir el embarazo, de forma que "puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país". "Yo lo garantizo en la pública y en la privada", ha apostillado, si bien ha dicho que él no puede "obligar a un médico" a practicar un aborto.

Al ser preguntado si el PP va a obligar a las chicas de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres para abortar, Feijóo ha señalado que su "opinión personal" es que debería tener "el conocimiento de sus padres" y ha añadido que considera que "es un debate que procede".

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"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha enfatizado.

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Reformar la ley de eutanasia

Feijóo considera que "lo correcto" es que una niña de 16 años "comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible" como abortar, vaticinando que seguramente si cuenta con la ayuda de sus padres habrá menos interrupciones del embarazo. Dicho esto, ha avanzado que si tiene la responsabilidad de gobernar verá como plantea este asunto. "Porque yo ya le digo, yo lo voy a plantear", ha garantizado

Preguntado si derogará la ley de eutanasia si gobierna, Feijóo ha admitido que la muerte digna es un concepto con el que está de acuerdo pero ha confirmado que si llega a Moncloa reformará esa norma.

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Lista más votada

Sobre su defensa a que sea la lista más votada la que forme gobierno en España, el líder del PP ha asegurado que su "primer objetivo" es echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. De hecho, ha recalcado que no contempla la "hipótesis" de que su formación no sea la ganadora de los comicios.

Feijóo ha criticado que Sánchez llegara a Moncloa hace tres años y medio "después de perder contundentemente las elecciones, con mayoría absoluta en el Senado y con una diferencia de 16 escaños en el Congreso", llegando a hablar después de "tics antidemocráticos" ante las críticas que le lanzó el PSOE por presentarse a la investidura en 2023.

Según ha dicho, Sánchez es presidente "porque Bildu ha querido" y por amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a que en campaña dijo lo contrario, según ha recordado. "Por tanto, el señor Sánchez, en mi opinión, es un personaje tóxico y es un personaje conflictivo que conviene sacarlo del gobierno de mi país", ha manifestado.

No descarta gobernar con Vox

Al ser preguntado si pactará un Gobierno con Vox si lo necesita, Feijóo ha respondido: "Yo no puedo descartar hacerle caso a lo que me mandan los españoles. Si los españoles me mandan completar la mayoría y, por tanto, dar estabilidad al Gobierno con la tercera fuerza política de mi país, oiga, yo soy un demócrata y lo hemos hecho en otras comunidades autónomas".

Eso sí, ha dicho que en esos pactos con Vox han fijado un "marco claro de cuáles son las líneas rojas" y dentro de ese marco han llegado a un acuerdo en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Según ha recalcado, "no es un pacto encapuchado" sino "transparente". "No tengo nada que ocultar de los pactos que hemos hecho y que han hecho mis compañeros en las comunidades autónomas", ha apostillado.

Feijóo ha afirmado que él quiere pactar "un Gobierno con los ciudadanos" y "con los votantes". "No me presento en coalición con Vox. Por tanto, no he hecho lo que ha hecho el Partido Socialista, diluir su historia con 20 partidos más y hacer un Frente Amplio", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que él quiere "un gobierno con muchos votos" porque sabe lo que tiene "que hacer", "es muy difícil" y quiere "hacerlo bien". "Y para hacer lo que uno tiene que hacer siendo muy difícil y hacerlo bien, necesita mucho respaldo en la Cámara", ha reconocido.

En el caso de que tenga que pactar con Vox, Feijóo ha señalado que no va a hacer "un pacto con nadie rápido" porque "no son fáciles hacer los pactos". Además, ha dejado claro que "nunca" ha hablado con Vox de "reparto de nada" ni la formación de Abascal se lo ha "planteado nunca" a él.

Al ser preguntado si le genera reparos entenderse con Vox cuando presenta de número uno por Tarragona a una persona con pasado neonazi que está a la espera de juicio por delito de odio, Feijóo ha señalado que en el próximo Congreso van a tener que convivir con "personas que son terroristas, con setencia firme" porque Bildu las lleva en sus listas. Y ha dicho que él se compromete si gana a que ninguna formación pueda llevar en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo y a tener una política penitenciaria "honesta".

Además, ha subrayado que en estas Cortes disueltas han convivido en el Congreso con una diputada de Bildu que fue directora de Gara, de forma que "cuando ponía una diana y ponía una cara" poco después esa persona "era asesinada por ETA". "Comprenderá que lecciones sobre moral, sobre ética y sobre pasado, yo no creo que deba de aceptarlas", ha enfatizado.

Apoyo a Cayetana Álvarez de Toledo

El presidente del PP ha rehusado adelantar quién podría ser su ministro de Economía y ha apelado a la "prudencia" alegando a que hay que esperar a que se cierren las urnas.

Un día después de que el PP anunciara de que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo será la número dos de Feijóo en la lista de Madrid al Congreso, Feijóo ha revelado que habló con ella el miércoles a las 9 de la noche, y le comunicó que ocupará ese puesto. "Tienes el compromiso y la obligación de subir dos escaños a Madrid", ha reconocido que le pidió en esa charla a Álvarez de Toledo, si bien ha añadido después que esa obligación de aumentar la representación la asume él en toda España.

Preguntado si él fue uno de los 'barones' del PP que en su día pidió a Pablo Casado que no nombrara a Álvarez de Toledo portavoz en el Congreso, Feijóo ha dicho que Casado la nombró y la destituyó "cuando lo consideró oportuno". En su caso, ha dicho que ella ha trabajado con él estos últimos años "de forma correcta" y "leal". "Ha aportado al grupo y yo le he pedido que vaya de número dos. Esto es lo que hay", ha finalizado.

Competencia de Igualdad

El presidente del PP ha dicho también que, si llega al Gobierno, no habrá un Ministerio de Igualdad como tal, pero que tampoco eliminará estas competencias.

Núñez Feijóo ha aclarado que su intención es incluir estas competencias en otro ministerio. "No voy tener 22 ministerios" como hay en el actual Gobierno de Pedro Sánchez, ha comentado.

A la pregunta de si se considera feminista, el líder del PP ha contestado de forma rotunda: "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres".

"¿Cómo voy a pensar que una mujer no va a tener los mismos derechos que un hombre?¿Cómo no voy aceptar que hay todavía una brecha salarial entre la mujer y el hombre? Claro que sí", ha afirmado.

SMI y viviendas

En materia económica, el candidato del PP a las elecciones generales, ha fijado entre sus prioridades si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos, no sólo mediante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), sino del salario medio.

"Mi objetivo es que suba no sólo el salario mínimo, sino que suba el salario medio, y que la gente mejore su poder adquisitivo", ha afirmado el líder de los 'populares' durante una entrevista concedida a la Cadena SER recogida por Europa Press.

Asimismo, Feijóo ha garantizado en sus redes sociales que "todo incremento del SMI quedará exento del IRPF por ley y automáticamente", a diferencia del "lamentable espectáculo del sanchismo" sobre si debía quedar exento o no de tributación.

Aunque ahora mismo el SMI no tributa en el IRPF, Feijóo hacía referencia de este modo a los choques que se produjeron entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo sobre esta cuestión. "No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies", ha defendido en su cuenta de X.

Durante su entrevista en la SER, Feijóo ha denunciado que la subida del coste de la vida ha amortiguado los incrementos del salario mínimo en los últimos años, señalando que "la vivienda ha subido un 33% más que la media de los salarios en España" y que la "cesta de la compra ha subido un 44% más", un escenario que, a su juicio, impacta directamente en "la clase trabajadora y la clase menos pudiente".

Frente a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pactó la mayor parte de las subidas del SMI sólo con los sindicatos, el líder del PP se ha comprometido a volver a convocar la mesa de diálogo social para buscar un acuerdo también con los empresarios. "El compromiso del Partido Popular es reunirme con los sindicatos y con los agentes sociales y pactar el salario mínimo", ha señalado.

Asimismo, Feijóo ha acusado al Gobierno de quedarse con cerca del 30 % del incremento de las rentas del trabajo a través de la recaudación fiscal y las cotizaciones.

Subida de las pensiones con el IPC

En materia de pensiones, Feijóo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los colectivos de jubilados garantizando que su actualización con el IPC será prioritaria: "Mi compromiso personal como candidato a la presidencia del Gobierno consiste en actualizar anualmente las pensiones conforme al IPC y en garantizar la viabilidad de las pensiones para los jóvenes", ha subrayado.

El presidente del PP ha negado que vaya a recortar las prestaciones o congelarlas y ha avanzado su intención de reactivar el Pacto de Toledo para acordar las reformas del sistema junto a sindicatos, patronal y partidos.

Por último, Feijóo se ha referido a unas declaraciones del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre las tensiones de sostenibilidad y el debate de las cotizaciones y la edad de jubilación.

"Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que tiene más credibilidad que el señor Sánchez. Si yo viniese aquí después de 8 años de Gobierno a decirle que tengo la solución para la vivienda en mi país y que la culpa la tiene la oposición y que tengo la garantía de la sostenibilidad de las pensiones cuando hay un vicepresidente primero que dice que no...", ha afirmado Feijóo, que ha recordado que ya en el primer debate entre José María Aznar y Felipe González, en los 90, ya se hablaba de las pensiones.

En todo caso, ha insistido en que su intención es reactivar el Pacto de Toledo y escuchar las propuestas que tienen sindicatos y empresarios sobre las pensiones.

Asimismo, Feijóo ha asegurado que, en caso de llegar al Gobierno, realizará una auditoría del Estado para evaluar la situación real de las infraestructuras, la red eléctrica, la sanidad y la viabilidad presupuestaria.

Durante la entrevista, Feijóo ha arremetido contra la política fiscal del Gobierno, criticando que éste haya incrementado la deuda pública un 44 % (casi 600.000 millones de euros) y haya situado a España entre los países más endeudados del continente. "Mi objetivo es que la economía crezca de forma sana, de verdad, es decir, con inversión", ha defendido, tars alertar que los intereses de la deuda se llevan 40.000 millones de euros.

Construir un millón de casas

En materia de vivienda, el dirigente popular ha afirmado que, si gobierna, impulsará la construcción de un millón de viviendas, que crearán a su vez 500.000 empleos, rebajará el precio del suelo y abaratará los alquileres.

Para lograrlo, ha detallado propuestas como movilizar todo el suelo público para ofrecer pisos un 30 % más baratos, exonerar de impuestos la compra a menores de 40 años mediante una rebaja del 60 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el IVA (aplazando el resto), garantizar el 100% de los avales hipotecarios para jóvenes y obligar por ley a los ayuntamientos a conceder licencias urbanísticas antes de 90 días.

En este sentido, Feijóo se ha comprometido a aprobar en sus primeros 100 días de Gobierno una Ley Antiocupación, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y una Ley del Suelo. Con estas tres reformas normativas buscará agilizar los trámites urbanísticos y dotar de seguridad jurídica al sector.

Paralelamente, ha reprochado al presidente del Gobierno la "soberbia" de no haber dado respuesta a los planes de vivienda y las reformas legales (como la Ley del Suelo o la Ley Antiocupación) presentadas por el PP, al tiempo que ha tildado la situación actual del mercado inmobiliario como "la crisis social más importante que ha generado un presidente del Gobierno".

Buenos deseos para 'La bola negra'

Feijóo también ha hablado sobre cultura y sobre la polémica generada por que la Junta de Castilla y León -del PP y Vox- vaya a condicionar sus ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión a que estas sean "sin adoctrinamiento".

Según Feijóo, "debe haber límites" y transparentar los criterios de ayudas en el ámbito de la cultura es "correcto", aunque "la censura en la cultura española no cabe en la Constitución".

El candidato popular ha afirmado que la cultura de ser reivindicativa, pero otra cosa es que "sea partidista y sectaria".

A la pregunta de si ha visto 'La bola negra', el líder del PP ha dicho que no porque no tiene tiempo de ir al cine y que, cuando va suele, elegir su hijo las películas, pero que le han dicho que "es muy buena película" y que "por supuesto" le desea que le vaya bien en los Óscar.