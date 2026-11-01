Óscar Puente comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas

Última hora del accidente de tren en Urda: el Gobierno aprobará el martes las ayudas por el accidente

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El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.

Según confirman fuentes de Moncloa a Europa Press, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará "como sucede en otras tragedias".

La cuantía de las ayudas

Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.

En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Entonces, el Gobierno activó un paquete de ayudas por importe de 20 millones de euros, con el objetivo de proporcionar a las víctimas y a sus familias un respaldo material inmediato que contribuyese a mitigar el impacto económico derivado del accidente.

En concreto, el ministro explicó entonces que el importe en caso de una persona fallecida ascendía a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libre de impuestos.

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En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuraron con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y variaban desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.

Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determinase las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibieron una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibió 210.000 euros.