La Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos en la nueva pieza del 'caso Koldo'

Además, la UCO ha solicitado a Adif información sobre contratos presuntamente "amañados"

La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia y detiene a seis personas, entre ellas al exchófer de Pedro Sánchez

Compartir







La Guardia Civil ha dejado en libertad a las seis personas detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación por el caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano, abrió el pasado martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la UCO, y este jueves se ha materializado en el requerimiento a Adif Alta Velocidad de información sobre contratos presuntamente "amañados". Se trata de una una investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

PUEDE INTERESARTE Quién es Cristian Corvillo, el militante de base del PSOE que aparece a los informes de la UCO por el caso Koldo

Entre los detenidos por la UCO que han quedado en libertad figuran el empresario Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y Andrea De la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy en prisión. Los arrestos se han producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.

Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, sobre presuntos contratos de obra pública "amañados", lo que vuelve a situar las sospechas sobre la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.

PUEDE INTERESARTE La pareja de José Luis Ábalos, conducida por la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia para tomarle declaración

Adif ha aportado información a la UCO

Por otra parte, desde Adif han precisado que la compañía ha aportado la información solicitada esta mañana por los investigadores de la UCO que han acudido a la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid y han destacado la "total colaboración" prestada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta ahora el magistrado Moreno investigaba a al menos a una quincena de personas, incluidos Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán por las presuntas mordidas en obra pública

Con la apertura de esta nueva rama, crece aún más el procedimiento abierto en 2024, en un principio centrado en contratos de mascarillas, pero que evolucionó a adjudicaciones de obra pública y también a pesquisas sobre el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos, que se investiga en secreto