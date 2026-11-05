Este nuevo operativo de la UCO ha sido practicado por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción

Quién es Cristian Corvillo, el militante de base del PSOE que aparece a los informes de la UCO por el caso Koldo

Compartir







ValenciaAndrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha sido conducida este jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Comandancia Provincial de Valencia, donde previsiblemente se le tomará declaración.

De la Torre se ha negado a realizar cualquier declaración

Fuentes de la investigación han explicado a EFE que De la Torre se ha negado a realizar cualquier declaración ante los agentes que han realizado el registro en el domicilio del exministro en Valencia, durante el cual ella ha estado presente.

Esta mujer ha sido detenida este jueves, junto a otras cinco personas, en un operativo de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo.

Andrea de la Torre ha llegado a la Comandancia Provincial en la parte trasera de un vehículo sin distintivos policiales y ocultando parte de su rostro con una mascarilla.

PUEDE INTERESARTE Una segunda tasación valora en un millón de euros las joyas de Zapatero incautadas

El traslado se ha producido poco después de las 14 horas, una vez finalizado el registro en el domicilio en Valencia, en la avenida de la Constitución, del exministro Ábalos, del cual los agentes de la Guardia Civil se han llevado dos cajas y una maleta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este nuevo operativo de la UCO, practicado por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, tiene lugar apenas dos días después de que el magistrado abriese una pieza separada secreta tras recibir un nuevo informe de los investigadores.

También consta entre los detenidos Cristian Corvillo, vinculado al PSOE, que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017.

Además de las referidas detenciones, también se han producido registros y requerimientos de información a Adif y Adif Alta Velocidad, en Madrid.