El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de las recientes detenciones por el 'caso Koldo'

La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia y detiene a seis personas, entre ellas al exchófer de Pedro Sánchez

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de las recientes detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él.

En concreto se ha referido a Cristian Corvillo, señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado.

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Respecto a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, ha señalado que "parece que no es nada nuevo" sino que se trata de un caso que lleva siendo investigado "unos cuantos años", ha indicado en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid. "Lo hemos manifestado desde el principio total colaboración con la Justicia", ha señalado.

Sobre las seis detenciones del 'caso Koldo'

La Guardia Civil ha dejado en libertad a las seis personas detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la nueva pieza separada del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Serrano abrió el pasado martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la UCO, y este jueves se ha materializado en el requerimiento a Adif Alta Velocidad de información sobre contratos presuntamente "amañados", en una investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

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Entre los detenidos por la UCO que han quedado en libertad figuran el empresario Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y Andrea De la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy en prisión