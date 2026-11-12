Estas medidas se suman a las que ya se habían impuesto a los principales miembros que pasaron a disposición judicial en Gijón

Libertad con medidas cautelares para diez de los detenidos en la operación contra Núcleo Nacional

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La magistrada de la plaza número 1 de Instrucción de Gijón ha dictado un auto por el que acuerda la suspensión de actividad, la clausura de locales, el bloqueo de contenido digital en redes sociales y el bloqueo de cuenta bancaria para los diez detenidos de la organización Núcleo Nacional, tras la operación policial relacionada con este grupo.

Estas medidas se suman a las que ya se habían impuesto a los principales miembros que pasaron a disposición judicial en Gijón, consistentes en la prohibición de salir del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, todos los viernes.

La magistrada considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, este último atribuido a todos los investigados. Esta calificación tiene carácter provisional y podría modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento.

En relación con las armas, la información facilitada precisa que la atribución del delito de tenencia ilícita no se fundamenta en las armas de fuego intervenidas, puesto que casi todos los investigados disponen de licencia y estas contarían con la correspondiente guía, sino en la intervención de distintas armas prohibidas, entre ellas puños americanos y pistolas táser.