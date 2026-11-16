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España

Los médicos vuelven a la huelga: habrá 12 jornadas consecutivas de protestas a las puertas de las elecciones

Los médicos vuelven a la huelga: el escenario sanitario español en 12 jornadas de protesta
Manifestación convocada por el sindicato de médicos madrileños Amyts por un estatuto propio- Imagen de archivo. EFE-archivo
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El Sindicato Médicos Unidos ha convocado 12 jornadas consecutivas de huelga que comienzan este lunes. El objetivo es conseguir mejoras laborales, que pasarían principalmente por la creación de un estatuto marco propio que consiga regular a nivel nacional los salarios, las jornadas laborales de 35 horas, las guardias optativas e incluso las jubilaciones para ello.

Los sindicatos sanitarios piden al gobierno financiación extraordinaria y aquí esos trabajadores de Osakidetza se echarán a la calle estas dos próximas semanas para intentar conseguir esos objetivos y defienden que aunque estemos a escasos días de unas elecciones generales eso no es motivo para ralentizar o posponer sus derechos.

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La convocatoria estatal la ha lanzado el Sindicato Médico Unido (SMU), nacido de la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) el pasado mes de octubre, que se desmarcó de la decisión de las centrales sindicales CESM y UMYF, que desconvocaron el paro indefinido, previsto para el pasado 28 de octubre, por el anuncio de los comicios .

La convocatoria se centra en las reivindicaciones por la exigencia de un Estatuto médico y facultativo para que se reconozcan las particularidades del ejercicio médico. Junto al Estatuto, el sindicato exige al Gobierno una financiación extraordinaria y finalista que permita hacer efectivas las mejoras.

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El Estatuto Marco acordado se ha paralizado su tramitación por la convocatoria electoral y la incertidumbre de quién saldrá en los comicios por lo que los médicos intentan con esta huelga sostenida de 12 días mantener vivo el conflicto e iniciar negociaciones con el próximo Ejecutivo.

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