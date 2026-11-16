Juan Salinas 16 NOV 2026 - 06:00h.

Ocho años después de denunciar, Elisa sigue intentando reconstruir su vida y recuperarse de las secuelas de aquella etapa: "Estoy enferma. Y sólo deseo recuperar mi vida, una vida normal"

Compartir







Elisa Fueyo tenía 18 años y quería dedicarse a la música. Había crecido con el violín como una vocación y llegó en 2015 al Conservatorio Superior de Oviedo dispuesta a aprender de uno de los profesores más prestigiosos. No imaginaba que aquellas clases acabarían convirtiéndose en una experiencia de violencia, humillaciones y abusos sexuales que marcaría su vida para siempre. “Salía de clase con muchas ganas de vomitar”, recuerda, ahora, en una entrevista con 'Informativos Telecinco'.

En Oviedo había dos docentes rusos de renombre y ella escogió a uno de ellos, un músico de 78 años al que se atribuía una trayectoria de prestigio. Había sido alumno de David Oistraj, uno de los grandes violinistas del siglo XX, y había recibido importantes reconocimientos. Elisa confiaba en que aquella exigencia le permitiría mejorar como intérprete.

De lo que ocurría dentro de sus clases había oído historias que, en un primer momento, le parecieron exageraciones. “Me habían hablado de que las clases eran duras”, explica. “Me contaban que el profesor exigía ejercicios de memoria, que marcaba el pulso golpeando fuerte sobre la mesa o que sometía a sus alumnos a una disciplina extrema. Pero a mí me sonaba poco creíble”.

La primera señal de alarma llegó durante la prueba de acceso. Elisa recuerda unas miradas que le provocaron una sensación extraña, aunque decidió ignorarlas. “Es de esto que te habla la intuición”, dice. No sabía ponerle nombre a lo que sentía. En la tercera clase, sin embargo, aquella incomodidad se transformó en algo más difícil de disimular.

“Mientras me colocaba el violín en el hombro, el profesor comenzó a tocarme por encima del pecho”, cuenta Elisa. Se sintió incómoda, pero la naturalidad con la que él lo hizo la llevó a preguntarse si no estaría exagerando. “Salí de allí con una mezcla de asco, desconcierto y malestar. Lo que esperaba de un docente exigente era una cosa; encontrarme con aquel comportamiento, otra muy distinta”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se lo contó a una amiga que había estudiado con ella en el conservatorio. Ella le recomendó que le pidiera que no volviera a hacerlo. “Reuní fuerzas para intentarlo en la siguiente clase. Cuando volvió a tocarme, me aparté y le pedí que parase porque me hacía sentir muy incómoda”, relata. Él se rió. No respondió nada más.

El infierno dentro del aula

A partir de entonces, según relata Elisa, las clases se volvieron un infierno. El profesor podía empezar a reprenderla nada más entrar, mientras ella afinaba el instrumento. “Me llamaba inútil, golpeaba la mesa y me insultaba”. Después llegaba el momento de tocar: “todo debía salir de memoria y de acuerdo con sus exigencias. Si no era así, me golpeaba con el arco de madera en los dedos”, dice.

La tensión se le instaló en el cuerpo. Recuerda que apretaba con tanta fuerza la pierna derecha que salía de clase con dolor y dificultades para caminar. Las humillaciones y los golpes terminaban, con frecuencia, haciéndola llorar. “Entonces, cuando ya estaba desbordada, se acercaba y comenzaban los tocamientos”, denuncia Elisa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según su relato, le apartaba el pelo de la cara, le tocaba el cuello y la besaba en la boca. También la obligaba a tocar frente a un espejo mientras se colocaba detrás de ella y rozaba su cuerpo con el suyo. “Me decía que lo hacía porque me quería”, cuenta.

Elisa no sabía cómo reaccionar ante un hombre que, además de ser su profesor, tenía poder sobre su formación y sobre el futuro al que aspiraba. “Yo sentía que me iba de mi cuerpo. Era como si mi cuerpo se escapara y yo me quedara como una estatua, en shock”.

El comportamiento del docente, sostiene, no se limitaba a los momentos en que estaban solos. Las clases eran abiertas y asistían otros alumnos y alumnas. También eran habituales, según cuenta, los chistes sexuales y los comentarios sobre el cuerpo de las estudiantes. “Me acuerdo que hablaba de que una alumna tenía buenas piernas, o siempre bromeaba con temas sexuales”, comenta.

Aun así, tiene la impresión de que ella sufrió los episodios más graves. “Hablé con otras alumnas, algunas mayores que yo, y me contaron experiencias parecidas, aunque no tan intensas”. Muchas de esas vivencias, dice, no llegaron a denunciarse.

"Me moría de la pena, de la vergüenza”

Durante aproximadamente un año y medio, Elisa acudió a las clases mientras intentaba encontrar una manera de salir de aquella situación. En casa, sus padres empezaron a preguntarse qué estaba pasando. Ella siempre había sido una buena estudiante, pero las calificaciones comenzaron a empeorar.

Sus padres le preguntaban por qué estaba suspendiendo si nunca antes había tenido aquellos problemas. Ella, sin embargo, no se veía capaz de contarles lo que ocurría. “Pensaba: tengo que conseguir salir de esta situación sola. A ellos no les podía contar nada. Me moría de la pena, de la vergüenza”.

Tampoco veía sencillo cambiar de profesor. Su familia era humilde y no podía permitirse enviarla a estudiar fuera. Además, el docente formaba parte de la estructura académica que debía evaluar su progreso. Elisa temía que denunciarlo antes de terminar la carrera pudiera perjudicarla en los exámenes finales, en los que participaban varios profesores.

El procedimiento para solicitar un cambio de docente tampoco le ofrecía una salida segura. Debía justificar la petición ante la Administración y temía que el profesor pudiera acceder a su denuncia. Por eso, cuando finalmente pidió cambiar de profesor, presentó motivos académicos: “Alegué que no estaba contenta con sus clases y que no me gustaba su manera de enseñar”, explica.

La denuncia llegó el 31 de mayo de 2018, después de las calificaciones. No había acabado todavía la carrera, pero decidió que no podía seguir guardando silencio. “Yo no podía con mi conciencia, si existía la posibilidad de que otra chica pasara por lo mismo”, comenta.

El juicio y la soledad: "Me hicieron la vida imposible"

El proceso judicial tardó tres años y ocho meses en llegar a juicio. La pandemia contribuyó al retraso. La vista se celebró el 27 de diciembre de 2021. Elisa recuerda aquellos años como una etapa “especialmente dura”, también por la respuesta que encontró en el entorno del conservatorio.

Asegura que, tras denunciar, el profesor no fue apartado de sus funciones y continuó dando clase. También sostiene que algunos responsables del centro se volvieron contra ella y trataron de presentarla como una mala estudiante. "Era una lucha contra una institución que estaba más preocupada por proteger su prestigio que por escucharme. Me hicieron la vida imposible”, afirma.

En el juicio, el profesor reconoció, según cuenta Elisa, que golpeaba a sus alumnos con el arco y los besaba en la boca, pero defendió esas prácticas como "métodos de enseñanza obsoletos", de Rusia, destinados a lograr la excelencia artística.

El resultado judicial no fue el que Elisa esperaba. Ella sigue preguntándose por qué no obtuvo una respuesta favorable a su denuncia y recuerda que la Fiscalía pidió que se repitiera el juicio, una petición que la Audiencia Provincial rechazó. También dice que sus abogados le han señalado que, con los cambios legislativos posteriores, el caso podría haberse valorado de otra manera.

No obstante, para ella, el proceso no terminó cuando se dictó la resolución. Las consecuencias continuaron en su salud, en su economía y en la posibilidad de construir una vida lejos de aquella etapa.

Aprender a vivir después: "Estoy enferma"

Elisa acabó trasladándose a Madrid para continuar su formación musical. Llegó, según recuerda, “triste, confundida y sola”. “Tenía que adaptarme a una ciudad nueva y seguir estudiando mientras recibía tratamiento psicológico y psiquiátrico”.

La medicación, cuenta, le provocaba dificultades de memoria, algo especialmente complicado para una violinista que debía interpretar las piezas de memoria. “Llegué a tener dos empleos para poder mantenerme en Madrid y terminar la carrera”, cuenta. Sin embargo, mientras intentaba seguir adelante, su estado de salud empeoraba.

“Los episodios de ansiedad se convirtieron en crisis de pánico en las que sentía que iba a morir”, dice. Con el tiempo, los médicos le diagnosticaron una disfagia funcional —la dificultad para tragar sin una causa mecánica que la explique— debido al sufrimiento acumulado.

Hace aproximadamente un año se trasladó de Madrid a Asturias. Todavía arrastra consecuencias físicas. Hace poco estuvo ingresada en el hospital por un episodio de disfagia funcional que llegó a requerir una sonda gástrica.

Su profesor murió hace unos meses, "sin ser juzgago por todo lo que hizo", dice. “Yo, sin embargo, estoy enferma. Y sólo deseo recuperar mi vida, una vida normal”, concluye.